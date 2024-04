“Un límite claro de mi campaña: no vamos a promover noticias falsas”, se compromete Orsi en el comienzo de las propuestas. "Ese límite es, por sobre todas las cosas, un límite ético. La tentación de jugar por fuera de las reglas democráticas en la esfera digital gana terreno en el mundo, pero no va a suceder en mi campaña. No voy a jugar a tergiversar la libertad de elegir de la ciudadanía uruguaya. No voy a dedicarme a dañar reputaciones de las personas”, sostuvo.