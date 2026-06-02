"Los inadaptados con relaciones": La Mojigata llega al Sodre con un espectáculo "unitario"

Además de la presencia de viejos integrantes de la murga, estarán como invitados El Alemán con su banda, Emiliano y el Zurdo, Nicolás Ibarbourou, Mario Carrero, Alejandro Balbis, Los Mareados, Pablo Routin y Pitufo Lombardo. Alonso destacó que ante las invitaciones, “todos aceptaron enseguida, estamos muy agradecidos”.

¿En qué consistirá el espectáculo del 22 de julio en el Sodre?

Nacho Alonso contó que cuando se les propuso realizar una actuación en la sala principal del Sodre, en una primera instancia iba a ser un recorrido por la historia de la murga, pero que discutiendo entre ellos llegaron a la idea de hacer “un espectáculo que tenga un valor en sí mismo”.

“La idea es que sea un espectáculo unitario, no un rejunte de cosas. Estamos buscando la manera de que todo tenga una relación entre sí”, explicó. “Venimos con tremenda alegría, el Carnaval terminó hace relativamente poco y desgasta mucho, pero enseguida nos pusimos a ensayar. Venimos muy bien, ajustando detalles pero muy contentos”, agregó.

Alonso contó que “estamos muy orgullosos de poder presentar nuestro espectáculo en una de las salas más importantes del país”. Respecto al futuro de la murga, uno de los fundadores vaticinó que “la murga no va a ser la misma” después de esta función porque “nos deja en otro lugar que no es mejor ni peor” pero que de alguna manera les implica “dar un salto”.