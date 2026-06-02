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Cultura y espectáculos Alonso |

El miércoles 22 de julio

"Los inadaptados con relaciones": La Mojigata llega al Sodre con un espectáculo "unitario"

Nacho Alonso, explicó que el título del espectáculo fusiona el nombre de la función de este año, con un cuplé del 2002 denominado Los Inadaptados de Siempre.

La Mojigata actuará en el Sodre.

La Mojigata actuará en el Sodre.

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Por Fermín Veiga

El próximo miércoles 22 de julio, La Mojigata se va a estar presentando en la sala principal del Auditorio Nacional del Sodre, con un espectáculo denominado Los inadaptados con relaciones. El mismo recorrerá parte de la historia de la murga en sus casi tres décadas de fundación.

En diálogo con Caras y Caretas, Nacho Alonso, referente y fundador de la murga, explicó que el título del espectáculo parte de un cuplé del año 2002 denominado Los Inadaptados de Siempre y del título del espectáculo de este año, Murga con relaciones. “Buscamos fusionar estos dos nombres, porque el espectáculo va a recorrer un poco la historia de la murga y se nos ocurrió hacer este juego de palabras”, contó.

El espectáculo no solo contará con el repertorio presentado en el último Carnaval, sino que van a presentarse cuplés de otros años, algo que en la interna de la murga resulta “muy difícil porque es mucho el material que tenemos y tiene que estar vigente aún, esa es la idea”.

Además de la presencia de viejos integrantes de la murga, estarán como invitados El Alemán con su banda, Emiliano y el Zurdo, Nicolás Ibarbourou, Mario Carrero, Alejandro Balbis, Los Mareados, Pablo Routin y Pitufo Lombardo. Alonso destacó que ante las invitaciones, “todos aceptaron enseguida, estamos muy agradecidos”.

¿En qué consistirá el espectáculo del 22 de julio en el Sodre?

Nacho Alonso contó que cuando se les propuso realizar una actuación en la sala principal del Sodre, en una primera instancia iba a ser un recorrido por la historia de la murga, pero que discutiendo entre ellos llegaron a la idea de hacer “un espectáculo que tenga un valor en sí mismo”.

La idea es que sea un espectáculo unitario, no un rejunte de cosas. Estamos buscando la manera de que todo tenga una relación entre sí”, explicó. “Venimos con tremenda alegría, el Carnaval terminó hace relativamente poco y desgasta mucho, pero enseguida nos pusimos a ensayar. Venimos muy bien, ajustando detalles pero muy contentos”, agregó.

Alonso contó que “estamos muy orgullosos de poder presentar nuestro espectáculo en una de las salas más importantes del país”. Respecto al futuro de la murga, uno de los fundadores vaticinó que “la murga no va a ser la misma” después de esta función porque “nos deja en otro lugar que no es mejor ni peor” pero que de alguna manera les implica “dar un salto”.

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