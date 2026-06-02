Condenaron a menor de 15 años que mató a hombre de 33 que lo quiso rapiñar

Contexto del homicidio

Esa noche, dos delincuentes interceptaron a un grupo de personas a quienes amenazaron (después se supo que con un arma que no era real sino una réplica) para que entreguen sus pertenencias. Uno de los atacados -el menor de 15 años- sacó un revolver y le pegó dos tiros a uno de los rapiñeros -el hombre de 33 años-, que impactaron en el pecho y en el abdomen.