Condenaron a menor de 15 años que mató a hombre de 33 que lo quiso rapiñar

La Justicia condenó al adolescente de 15 años que mató a un hombre de 33 el pasado sábado de noche en el marco de una tentativa de rapiña en las calles Leandro Gómez y Curupú (Piedras Blancas). El menor deberá cumplir 3 años y 6 meses de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).
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Contexto del homicidio
Esa noche, dos delincuentes interceptaron a un grupo de personas a quienes amenazaron (después se supo que con un arma que no era real sino una réplica) para que entreguen sus pertenencias. Uno de los atacados -el menor de 15 años- sacó un revolver y le pegó dos tiros a uno de los rapiñeros -el hombre de 33 años-, que impactaron en el pecho y en el abdomen.
Mientras el segundo delincuente huyó del lugar corriendo, el rapiñero herido fue trasladado a un centro de salud donde falleció al poco tiempo.
En el marco de la investigación, efectivos del Departamento de Homicidios realizaron un seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona para dar con el grupo de personas, encontrando al adolescente de 15 años que disparó.
Según consignó Subrayado, el menor le dijo a la Policía que cuando vio que lo apuntaron con un arma decidió tirarle.