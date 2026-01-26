Nuevos mercados: la industria cárnica nacional le apunta a Emiratos Árabes Unidos

El dirigente subrayó que se trata de un mercado con condiciones comerciales favorables. "Es muy importante la ausencia de aranceles en ese país, con la excepción del 5% que se aplica a la carne bovina congelada", explicó.

Actualmente, el volumen de exportaciones hacia ese destino es reducido. En promedio, Uruguay coloca anualmente 3,6 millones de dólares en carne bovina y 2,4 millones de dólares en carne ovina, cifras que reflejan un margen significativo para crecer.

Un mercado con potencial

"Uruguay para el mundo árabe tiene posibilidad de vender carne bovina y ovina con hueso", afirmó Scayola, y agregó que se trata de una región con una estrategia clara de desarrollo. "Esta es una región que ha decidido estratégicamente crecer y convertirse en un centro del mundo", sostuvo.

Según Scayola, hasta ahora la inserción uruguaya se ha concentrado en productos de menor valor. "En principio, vendemos poco, son mercados donde tenemos el hábito de vender carcasas de cordero a precios bajos, al no ser un mercado de calidad", indicó.

Sin embargo, el enfoque del sector es distinto de cara al mediano plazo. "Nosotros apostamos a la evolución de ese mercado y el objetivo es incrementar el volumen de ventas y situarnos en los nichos de alto valor", señaló el presidente del INAC.

La posibilidad de profundizar las exportaciones hacia Emiratos Árabes Unidos se enmarca en una estrategia más amplia de diversificación de destinos para la carne nacional, con énfasis en mercados que combinan crecimiento del consumo, estabilidad institucional y condiciones comerciales favorables, y que pueden absorber productos diferenciados con mayor valor agregado.