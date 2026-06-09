Obras claves en rutas: avanza proyecto estratégico para mejorar acceso a Montevideo

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a través de la Dirección Nacional de Vialidad, presentó una actualización detallada sobre el avance del plan nacional de infraestructura vial. El informe destaca importantes progresos en la ejecución de las obras de las rutas 31 y 80, así como el anuncio oficial de un paquete de obras estratégicas que transformarán la movilidad en los accesos este a Montevideo.
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Ruta 31: Avanza a ritmo sostenido el tramo Tacuarembó - Salto
Las obras de asfaltado y señalización en la ruta 31 han alcanzado el 50% del plan de trabajo proyectado para el presente año. A cargo del personal de la Regional 4 de Vialidad del departamento de Tacuarembó, la intervención total abarca el tramo comprendido entre los kilómetros 169.700 y 214.700.
Hasta la fecha, las autoridades confirmaron el cumplimiento de los siguientes hitos:
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Fase inicial completada: Se concluyó el asfaltado y la correspondiente señalización horizontal con pintura de los primeros 15 kilómetros proyectados.
Próximas ejecuciones: En los próximos días se iniciará la pavimentación de un nuevo segmento de 4 kilómetros.
Proyección 2026-2027: Para lo que resta de este año se prevé completar un total de 30 kilómetros de obras. Entre 2026 y 2027, los esfuerzos principales se focalizarán entre los kilómetros 176 y 206, estimando la finalización definitiva de todo el tramo para el año 2027.
Ruta 80: Modernización y ampliación en Canelones
Por su parte, la obra de rehabilitación que se desarrolla a lo largo de 19 kilómetros en la ruta 80 (en el segmento comprendido entre los kilómetros 71.350 y 91.250, entre ruta 8 y Migues, departamento de Canelones) registra un avance constante en su estructura física.
El MTOP informó que ya se completó el ensanche de plataforma en los primeros 7 kilómetros intervenidos. El estado actual de la obra registra:
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35% de avance en el ensanche general de la plataforma, la cual se ampliará sustancialmente de 6 a 9 metros de ancho.
26% de ejecución en la construcción de entradas particulares.
52% de avance en la instalación de nuevas alcantarillas.
Transformación del acceso este a Montevideo
En el marco de una charla abierta realizada en el municipio de la localidad Nicolich, el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, expuso el plan de ejecución para las futuras obras viales diseñadas para agilizar los accesos este a la capital. El proyecto consta de cuatro intervenciones de gran envergadura:
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Ampliación en Rutas 101 y 102: Se ensanchará la calzada actual en la intersección de ambas rutas para optimizar el flujo vehicular. Contará con dos nuevos carriles en la aproximación oeste y un carril nuevo en las aproximaciones norte y sur. Incluirá sendas peatonales y semáforos monitoreados por el Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito (CSIT).
Viaducto Avenida de las Américas - Ruta 101: Se construirá un nuevo viaducto que conectará de manera elevada ambas arterias. Este diseño de dos niveles mantendrá operativa la rotonda actual en la zona inferior, garantizando una reducción drástica en los tiempos de viaje.
Viaducto sobre Avenida Racine: Ubicado a la altura de la Avenida de las Américas, este viaducto elevado minimizará el impacto en la superficie para proteger el entorno natural. En la parte inferior se creará una rotonda y calzadas de servicio laterales para el tránsito local, además de un pasaje peatonal seguro para conectar ambos lados del Parque Roosevelt.
Nueva Rotonda de Conectividad: Esta estructura conectará la avenida Calcagno y las calzadas de servicio de la ruta 101 con la rotonda actual del Aeropuerto Internacional de Carrasco, reordenando el tránsito para ofrecer una circulación significativamente más fluida.