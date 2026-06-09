Obras claves en rutas: avanza proyecto estratégico para mejorar acceso a Montevideo

Fase inicial completada: Se concluyó el asfaltado y la correspondiente señalización horizontal con pintura de los primeros 15 kilómetros proyectados.

Próximas ejecuciones: En los próximos días se iniciará la pavimentación de un nuevo segmento de 4 kilómetros.

Proyección 2026-2027: Para lo que resta de este año se prevé completar un total de 30 kilómetros de obras. Entre 2026 y 2027, los esfuerzos principales se focalizarán entre los kilómetros 176 y 206, estimando la finalización definitiva de todo el tramo para el año 2027.

Ruta 80: Modernización y ampliación en Canelones

Por su parte, la obra de rehabilitación que se desarrolla a lo largo de 19 kilómetros en la ruta 80 (en el segmento comprendido entre los kilómetros 71.350 y 91.250, entre ruta 8 y Migues, departamento de Canelones) registra un avance constante en su estructura física.

El MTOP informó que ya se completó el ensanche de plataforma en los primeros 7 kilómetros intervenidos. El estado actual de la obra registra:

35% de avance en el ensanche general de la plataforma, la cual se ampliará sustancialmente de 6 a 9 metros de ancho.

26% de ejecución en la construcción de entradas particulares.

52% de avance en la instalación de nuevas alcantarillas.

Transformación del acceso este a Montevideo

En el marco de una charla abierta realizada en el municipio de la localidad Nicolich, el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, expuso el plan de ejecución para las futuras obras viales diseñadas para agilizar los accesos este a la capital. El proyecto consta de cuatro intervenciones de gran envergadura: