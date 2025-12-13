Hacete socio para acceder a este contenido

Se abre el debate

¿Oddone, se cree que gobierna solo? respuestas de frenteamplistas al rechazo del ministro al impuesto al 1%

Oddone aseguró que este tipo de impuesto “no se aplica en ningún lugar del mundo” y fue duramente cuestionado por frenteamplistas en las redes sociales.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone.

 Foto. Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Las declaraciones del ministro Gabriel Oddone bajando el pulgar desde el gobierno al proyecto del Pit-Cnt de un impuesto del 1% más rico causaron un fuerte impacto en redes sociales donde muchos frenteamplistas reaccionaron rechazando las palabras del secretario de Estado. Una de las referencias más comunes fue que "Oddone se cree que gobierna solo", ya que ni el propio presidente Yamandú Orsi se animó a tanto.

¿Qué dijo Gariel Oddone? El ministro fue entrevistado por radio Del Sol y afirmó categóricamente que "no forma parte de la agenda del Poder Ejecutivo introducir “nuevas iniciativas tributarias adicionales en este período de gobierno", con lo que rechazó completamente un posible impuesto al 1% más rico del país para destinarlo a paliar el problema de la pobreza infantil.

¿Cuál fue el argumento de Gabriel Oddone?, que este tipo de impuesto “no se aplica en ningún lugar del mundo”, y que “una aplicación parcial en un país hace que los recursos que se vayan a obtener sean un número muy difícil de estimar”, dado que la capacidad del “grupo al que están dirigidos estos impuestos” de “moverse rápidamente en su locación tributaria es muy alta”.

¿Cuál fue el argumento más criticado? lo que más se criticó de las palabras del ministro fue cuando recalcó: “No precisamos más recursos. Tenemos que despejar el debate tributario. No hay más debate tributario en este período por iniciativa del Poder Ejecutivo, que es el único que tiene iniciativa”.

¿Descartó por completo el debate? No, pero casi. Dijo que "salvo ante una circunstancia sobreviniente absolutamente extraordinaria”, el equipo económico no propondrá modificaciones impositivas adicionales a las que ya fueron aprobadas en el presupuesto quinquenal.

¿Qué opinaron los frenteamplistas?

Las palabras del ministro Gabriel Oddone no pasaron desapercibidas por los frenteamplistas de base, si bien los dirigentes que impulsan la medida optaron por el silencio para no echar más leña al fuego, las redes sociales dispararon duro contra el ministro. Estos son algunos de los comentarios:

-"... es un problema de clase, si yo tengo como Oddone un patrimonio millonario, todo esta funcionando bárbaro. Bien me quieres bien te quiero no me toques el dinero".

-"Qué le pasa a Oddone, se cree que gobierna solo?"

-"Ah, bueno: supongo entonces que 2 o 3 años tendremos pobreza infantil y asentamientos 0. ¿Qué te pasa FA?".

-"No sorprende ni es nueva postura del Ministro Oddone sobre impuesto del 1% a los ricos; si alarma que con este magro e insuficiente presupuesto diga que con el “ajuste fiscal” diseñado “es suficiente” y que “no precisamos más recursos"¿A quien le habla?".

-"No se aplica en ningún lugar del mundo" dijo sin inmutarse el tal Oddone sobre el 1% al 1%. La afirmación es INEXACTA En varios países europeos aplican impuestos al patrimonio:España (impuesto progresivo*0,16% y 3,5%)Noruega y Suiza".

-"Parece que Oddone vive en otro país. Cómo que no se necesitan más recursos? Capaz que habla de su situación personal porque hay miles de uruguayos que precisan mucho más de lo que tienen actualmente".

