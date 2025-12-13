¿Oddone, se cree que gobierna solo? respuestas de frenteamplistas al rechazo del ministro al impuesto al 1%

¿Cuál fue el argumento más criticado? lo que más se criticó de las palabras del ministro fue cuando recalcó: “No precisamos más recursos. Tenemos que despejar el debate tributario. No hay más debate tributario en este período por iniciativa del Poder Ejecutivo, que es el único que tiene iniciativa”.

¿Descartó por completo el debate? No, pero casi. Dijo que "salvo ante una circunstancia sobreviniente absolutamente extraordinaria”, el equipo económico no propondrá modificaciones impositivas adicionales a las que ya fueron aprobadas en el presupuesto quinquenal.

¿Qué opinaron los frenteamplistas?

Las palabras del ministro Gabriel Oddone no pasaron desapercibidas por los frenteamplistas de base, si bien los dirigentes que impulsan la medida optaron por el silencio para no echar más leña al fuego, las redes sociales dispararon duro contra el ministro. Estos son algunos de los comentarios:

-"... es un problema de clase, si yo tengo como Oddone un patrimonio millonario, todo esta funcionando bárbaro. Bien me quieres bien te quiero no me toques el dinero".

-"Qué le pasa a Oddone, se cree que gobierna solo?"

-"Ah, bueno: supongo entonces que 2 o 3 años tendremos pobreza infantil y asentamientos 0. ¿Qué te pasa FA?".

-"No sorprende ni es nueva postura del Ministro Oddone sobre impuesto del 1% a los ricos; si alarma que con este magro e insuficiente presupuesto diga que con el “ajuste fiscal” diseñado “es suficiente” y que “no precisamos más recursos"¿A quien le habla?".

-"No se aplica en ningún lugar del mundo" dijo sin inmutarse el tal Oddone sobre el 1% al 1%. La afirmación es INEXACTA En varios países europeos aplican impuestos al patrimonio:España (impuesto progresivo*0,16% y 3,5%)Noruega y Suiza".

-"Parece que Oddone vive en otro país. Cómo que no se necesitan más recursos? Capaz que habla de su situación personal porque hay miles de uruguayos que precisan mucho más de lo que tienen actualmente".