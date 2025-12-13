Hacete socio para acceder a este contenido

Política

No me lo fumo

¿Se viene el impuesto saludable? en qué consiste esta ingeniosa propuesta

El impuesto saludable es una propuesta que está a consideración de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg.

Ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg y el impuesto saludable.
Por Redacción Caras y Caretas

Un estudio de la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social mostró un estancamiento en el descenso de fumadores en Uruguay por lo que sus autores sugieren aumentar los impuestos al tabaco por considerar que es la herramienta más costo efectiva para reducir el consumo y evitar nuevas enfermedades y muertes.

El informe llegó a manos de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, quien admitió que ya habló con el ministro de Economía sobre la posibilidad de implementyar lo que se dio en llamar un "impuesto saludable".

Según el informe, la carga impositiva real sobre el tabaco se ha mantenido prácticamente sin variaciones significativas en los últimos años, y quedó por debajo de los estándares recomendados por la OMS, mientras que los costos médicos directos atribuibles al consumo de tabaco en Uruguay alcanzan al 1,5% del PBI, lo que supera ampliamente la recaudación fiscal por impuesto al tabaco que ronda el 0,3%.

Posición de Cristina Lustemberg

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, expresó su preocupación por los datos que surgen del estudio y ratificó el compromniso del gobierno con la lucha contra el tabaco. La secretaria de Estado, anunció que ya ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Economía para estudiar alternativas impositivas al respecto.

Para reducir el consumo de tabaco el estudio también propone, entre otras medidas, reanudar la rotación de los pictogramas en las cajillas que no se han cambiado desde 2019.

Lustemberg señaló que existe la voluntad política de "avanzar con todo lo que haga falta".

"Es una política pública que todos los que estamos acá sabemos que no está exenta de las presiones , que hay de las determinantes comerciales, ir hacia lo que tiene que ver con los impuestos saludables también tiene que ver con decisiones que iremos tomando paulatinamente", afirmó.

