Un estudio de la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social mostró un estancamiento en el descenso de fumadores en Uruguay por lo que sus autores sugieren aumentar los impuestos al tabaco por considerar que es la herramienta más costo efectiva para reducir el consumo y evitar nuevas enfermedades y muertes.
No me lo fumo
¿Se viene el impuesto saludable? en qué consiste esta ingeniosa propuesta
El impuesto saludable es una propuesta que está a consideración de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg.