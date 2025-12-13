¿Se viene el impuesto saludable? en qué consiste esta ingeniosa propuesta

Posición de Cristina Lustemberg

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, expresó su preocupación por los datos que surgen del estudio y ratificó el compromniso del gobierno con la lucha contra el tabaco. La secretaria de Estado, anunció que ya ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Economía para estudiar alternativas impositivas al respecto.

Para reducir el consumo de tabaco el estudio también propone, entre otras medidas, reanudar la rotación de los pictogramas en las cajillas que no se han cambiado desde 2019.

Lustemberg señaló que existe la voluntad política de "avanzar con todo lo que haga falta".

"Es una política pública que todos los que estamos acá sabemos que no está exenta de las presiones , que hay de las determinantes comerciales, ir hacia lo que tiene que ver con los impuestos saludables también tiene que ver con decisiones que iremos tomando paulatinamente", afirmó.