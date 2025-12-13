Un lamentable accidente laboral resultó en la muerte de un trabajador rural de 62 años este viernes por la tarde en el departamento de Florida. El suceso ocurrió mientras la víctima realizaba tareas de mantenimiento con un tractor cortacésped en un establecimiento rural, según informó Telenoche.
Tragedia
Trabajador rural murió luego de caer del tractor a un tajamar y quedar atrapado
El trabajador se encontraba manejando un tractor cortacésped, cuando por causas que se desconocen cayó del vehículo al agua.