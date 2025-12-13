Hacete socio para acceder a este contenido

Tragedia

Trabajador rural murió luego de caer del tractor a un tajamar y quedar atrapado

El trabajador se encontraba manejando un tractor cortacésped, cuando por causas que se desconocen cayó del vehículo al agua.

Un lamentable accidente laboral resultó en la muerte de un trabajador rural de 62 años este viernes por la tarde en el departamento de Florida. El suceso ocurrió mientras la víctima realizaba tareas de mantenimiento con un tractor cortacésped en un establecimiento rural, según informó Telenoche.

Detalles del suceso

El incidente se registró aproximadamente a 23 kilómetros al este de la capital departamental, en la zona conocida como Parada Sánchez. El operario se encontraba utilizando un tractor cortacésped para el corte de pasto.

Por causas que aún están bajo investigación, la maquinaria perdió estabilidad al aproximarse a un tajamar, volcando y cayendo sobre el trabajador. Como consecuencia, el hombre quedó atrapado y sumergido en el agua. Al ser advertida la situación, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Investigación en curso

Personal policial, en conjunto con efectivos de Policía Científica y un médico forense, se trasladó al lugar para llevar a cabo el relevamiento de la escena.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía competente, que ha dispuesto las actuaciones de rigor necesarias para el esclarecimiento total de las circunstancias que rodearon este trágico accidente laboral.

