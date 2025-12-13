Alerta por lluvias y tormentas aisladas al inicio de la semana y posterior ascenso de temperaturas

El ambiente se tornará más fresco el Martes 16, con mínimas de 14°C y máximas de 24°C, acompañado de una baja probabilidad de lluvias aisladas.

A partir del Miércoles 17, el clima comenzará a estabilizarse y la temperatura experimentará una rápida recuperación. Este día se espera nula probabilidad de lluvias, con cielos despejados o algo nubosos y máximas que escalarán hasta los 30°C. Esta tendencia se consolidará el Jueves 18 y el Viernes 19, donde el tiempo será de pleno verano, con cielos mayormente claros, nula probabilidad de lluvias y temperaturas máximas que oscilarán entre los 32°C y 33°C, mientras que las mínimas se ubicarán alrededor de los 16°C y 17°C respectivamente.