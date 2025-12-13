Alerta por lluvias y tormentas aisladas al inicio de la semana y posterior ascenso de temperaturas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) ha emitido su pronóstico extendido para los próximos días, indicando una notable variación en las condiciones atmosféricas que incluye probabilidad de lluvias.
Pronóstico
El día Sábado 13 de diciembre comenzará con un ambiente claro y algo nuboso en el Área Metropolitana, con temperaturas máximas que alcanzarán los 32°C y mínimas de 18°C. Hacia la tarde y noche, existe una baja probabilidad de tormentas aisladas, y se espera un viento intenso con rachas que podrían llegar a 50 a 60 kilómetros por hora.
Las condiciones cambiarán significativamente el Domingo 14, cuando se espera un aumento de la nubosidad que traerá consigo probables precipitaciones y tormentas, causando un marcado descenso en la temperatura máxima, que no superará los 25°C (la mínima será de 19°C). Esta inestabilidad continuará el Lunes 15, con precipitaciones y tormentas durante la mañana, mejorando gradualmente hacia la tarde y noche, con máximas que se mantendrán en torno a los 26°C.
El ambiente se tornará más fresco el Martes 16, con mínimas de 14°C y máximas de 24°C, acompañado de una baja probabilidad de lluvias aisladas.
A partir del Miércoles 17, el clima comenzará a estabilizarse y la temperatura experimentará una rápida recuperación. Este día se espera nula probabilidad de lluvias, con cielos despejados o algo nubosos y máximas que escalarán hasta los 30°C. Esta tendencia se consolidará el Jueves 18 y el Viernes 19, donde el tiempo será de pleno verano, con cielos mayormente claros, nula probabilidad de lluvias y temperaturas máximas que oscilarán entre los 32°C y 33°C, mientras que las mínimas se ubicarán alrededor de los 16°C y 17°C respectivamente.