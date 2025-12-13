El picante mensaje de Fenapes contra el "Bicho" Amaral luego de conocerse fallo judicial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FenapesUruguay/status/1999863085482528917&partner=&hide_thread=false Y recuerden: siempre, siempre, siempre hay que respetar el principio de presunción de inocencia. No sean como @marurosello y @AlejandroAmaral. https://t.co/PsGDgcoCzl pic.twitter.com/mjO7mGTsCT — Fenapes (@FenapesUruguay) December 13, 2025

El archivo de Fiscalía: "Inexistencia de Delito"

El abogado de FENAPES, Marcelo Domínguez, confirmó en conferencia de prensa que la Fiscalía dictó el archivo el 29 de septiembre, tras un largo proceso, basándose en la "clara inexistencia de delito". La causa se originó en una comisión investigadora parlamentaria que la Federación ha calificado constantemente como "ilegítima e ilegal".

Según Domínguez, la vista fiscal "deja plasmado que los hechos denunciados públicamente no constituyeron un delito".

Denuncia de Persecución: "Métodos Fascistas"

El dirigente José Olivera calificó el archivo como el "punto cúlmine para demostrar que hubo un proceso de persecución política y sindical" coordinado.

Olivera sostuvo que lo vivido en los últimos años fue una "política sistemática orquestada desde el Estado en términos de persecución y de generar terror" contra el sindicato, comparando los métodos utilizados con las "peores épocas de la historia política del país".

"Hoy queda comprobado que aquí hubo una práctica sistemática de persecución desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo, desde autoridades de la educación, desde parlamentarios que confunden inmunidad parlamentaria con impunidad, y desde operadores mediáticos," sentenció el dirigente.

FENAPES fue categórico al acusar a los legisladores denunciantes de utilizar "métodos fascistas" y lamentó que se les haya negado el derecho a la presunción de inocencia.

El daño personal y próximos pasos

La Federación insistió en el impacto humano de la campaña: "Explicarle a un nieto, a un hijo o a una hija que uno está en la picota pública, acusado de cosas atroces, no va a pasar impune."

El Comité Ejecutivo de FENAPES se reunirá el 20 de diciembre para analizar posibles acciones legales. La dirigencia fue enfática en que "no descartamos ninguna vía" para tomar medidas contra quienes impulsaron lo que definieron como una de las "peores campañas de persecución política en los últimos 40 años".