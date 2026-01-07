Oddone y Lustemberg concurren este miércoles al Parlamento por cambios en el Fonasa

Desde las 9:30 de este miércoles, la Comisión Permanente del Parlamento sesionará por primera vez en 2026 con varios puntos en el orden del día. Lo último que se sumó fue la posibilidad de aprobar una declaración conjunta sobre los hechos ocurridos en Venezuela, si bien hay diferencias al respecto entre el oficialismo y la oposición. Lo seguro es que desde las 14.00 comparecerán, a instancias de la oposición, los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Salud Pública, Cristina Lustemberg, para explicar las modificaciones introducidas antes de fin de año en la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
“Vamos a ser convocados por la Comisión Permanente del Parlamento a dar explicaciones sobre los fundamentos técnicos y los efectos que esta medida tiene, lo que, con mucho gusto y como no puede ser de otra, nosotros vamos a hacer”, expresó Oddone el 29 de diciembre, cuando, junto con el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, brindó una conferencia de prensa para explicar en qué consisten los cambios que el Poder ejecutivo dispuso mediante decreto al cálculo del costo promedio equivalente (CPE) para el Seguro Nacional de Salud (SNS), que forma parte del criterio de devolución de aportes del Fonasa.
Las modificaciones, que comenzaron a regir el primero de enero, apuntan a corregir dos “errores de diseño” en la metodología de cálculo del CPE que, según el equipo económico, están detectados desde 2019. A partir de estos cambios, el valor del CPE –que refleja el costo que le genera al SNS la atención de los usuarios– aumentó de 4.828 pesos a 6.693 pesos. El equipo económico estima que entre 60.000 y 70.000 trabajadores no recibirán una devolución en 2027, lo que permitirá una recaudación de entre 70 y 80 millones de dólares.
Tratarán tema Venezuela
La comisión permanente del Parlamento tratará este miércoles como grave y urgente una moción sobre lo sucedido en Venezuela. La diputada frenteamplista Julieta Sierra sostuvo que lo que esperan es que se vote una declaración conjunta del Parlamento uruguayo.
"No me da lo mismo una declaración que salga únicamente con los votos del oficialismo a que salga una con votos de otros partidos. Porque un tema así creo que requiere cierto consenso", dijo Sierra sobre las diferencias que se han manifestado en los comunicados del Frente Amplio y los partidos de oposición. De todos modos, remarcó que "hay cosas en común".
"La declaración pública del Partido Nacional también condena la injerencia extranjera de Estados Unidos, de Donald Trump, en un país latinoamericano. Eso ya es un punto de partida de acuerdo que no es nada menor, a diferencia del Partido Colorado, que no lo expresa. Lamentablemente no condena que Donald Trump está invadiendo un país latinoamericano, con lo que representa para nuestra historia, como uruguayos en Latinoamérica, la injerencia de Estados Unidos que financiaron las dictaduras uruguayas y de Latinoamérica en general", dijo la diputada. Sobre esas diferencias, dijo que "serán parte de la negociación" de este miércoles.