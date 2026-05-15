Economistas y diputados del FA se pronuncian sobre los dichos de Oddone

Por su lado, el diputado y economista Bruno Giometti (PCU) dijo que “veníamos con déficit fiscal mayor al anunciado por el Gobierno anterior, entonces una mayor parte de la cifra que se recaudará, debido a los cambios o correcciones tributarias introducidas en el Presupuesto, estará destinada a tapar el agujero fiscal que había hasta el año pasado y un remanente minoritario se destinará para hacer nuevas políticas y reforzar las existentes”.

Vigorito: “La reducción de la pobreza no es barata”

La recaudación que se generará con los cambios tributarios aprobados en el Presupuesto Quinquenal será a partir de 2027 unos 600 millones de dólares. La economista e investigadora del Instituto de Economía, Andrea Vigorito, dijo que esta cifra “es completamente insuficiente para revertir la desigualdad y la pobreza en Uruguay, porque las medidas necesarias para que los sectores de menores recursos experimenten un cambio en sus condiciones de vida requieren inversiones muy importantes que tienen que ver con las transferencias públicas cuya reforma se discute en el marco del Diálogo Social, pero también tienen que ver con el trabajo para las personas adultas en los hogares en situación de pobreza, tienen que ver con el acceso a la educación, a la vivienda, con la segregación residencial. No solo es llevar a las personas para que salgan de la línea de la pobreza y ahí me quedo… No es barata la reducción de la pobreza, requiere esfuerzos importantes y la sociedad uruguaya tiene que definir hasta dónde quiere hacerlo. Es más allá de decir en un discurso ‘qué horrible que haya pobreza infantil’, porque esto tiene que ver con la forma como se distribuyen los frutos de la economía del país”.

La economista añadió que, “si de verdad se quiere reducir la pobreza y lograr mejores condiciones de vida del 20 % de la población en esa situación, se necesitan bastantes más recursos”. La investigadora, quien integró la comisión consultiva que propuso el 1 % para el 1 % más rico, dijo desde su punto de vista que hay que preguntarse por qué debería pensarse en la ampliación de las políticas redistributivas y, en particular, la política tributaria. Vigorito respondió que “la razón fundamental es porque los niveles de desigualdad en Uruguay son altos, la pobreza resulta de cómo están distribuidos los recursos en Uruguay y para atacar el problema central de la pobreza infantil se necesita revertir la desigualdad, particularmente, porque estamos en un contexto económico de menor crecimiento del que vivimos de 2005 a 2019, que se agrega a las causas estructurales de la pobreza”. Vigorito sostuvo que “sí, hubo cambios en el Presupuesto en materia tributaria, pero son insuficientes”, y añadió que “la sobretasa propuesta del Impuesto al Patrimonio por sí misma tampoco podría terminar con la desigualdad y la pobreza infantil, pero lograría una menor desigualdad en la distribución de la riqueza que es algo que se ha afectado muy poco en Uruguay. En 1974 la dictadura abolió el impuesto a las herencias y, si bien existe el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP), en Uruguay no tenemos jerarquizada la tributación a la riqueza. Por eso sería un paso importante basarse en un impuesto que ya existe, como es el Impuesto al Patrimonio, y que ha sido dejado de lado, que podría ser mejor controlado y con la sobretasa se lograría mayor recaudación”. En definitiva, dijo, “se darían señales de que se busca una sociedad con justicia social”.

Picco: “Los cambios tributarios en el Presupuesto no se contraponen al 1 %”

Desde el Instituto Cuesta Duarte, su directora, la economista Alejandra Picco, integrante de la comisión que estructuró la propuesta del 1 % al 1 % más rico, dijo que se trata de aplicar tasas progresionales con el fin de recaudar, específicamente, para la pobreza infantil. “Entiendo que las modificaciones que se hicieron en el Presupuesto, si bien van en el sentido deseado, no son grandes cambios para decir que es una nueva reforma tributaria. Tampoco son modificaciones que sean contrapuestas a la de la aplicación del 1 %. El aprobado en el Presupuesto Quinquenal, Impuesto Mínimo Global, lo que hizo es relocalizar impuestos que ya se estaban pagando, entonces no grava especialmente o más a un sector que, a todo esto, viene aumentando sus ingresos con respecto al resto de los sectores. Bienvenido que los fondos vengan a Uruguay pero esto no toca la distribución de ingresos porque eran impuestos que ya pagaban las empresas multinacionales con recaudación mayor a 750 millones de euros”.

Picco añadió, acerca de las correcciones tributarias aprobadas en la Ley de Presupuesto sobre las ganancias en el exterior: “Se trata de una modificación a la reforma tributaria que había quedado en el debe porque no tiene mucho sentido que los cambios patrimoniales en el país pagaran impuestos y no pagaran cuando fueran en el exterior. La directora del Instituto Cuesta Duarte dijo que las correcciones en materia tributaria introducidas en el Presupuesto están destinadas a disminuir el déficit fiscal, que compartimos, pero por eso no tienen la entidad que se necesita para lograr disminuir la pobreza infantil”. Picco dijo que lo que podrá recaudarse con estos cambios tributarios aprobados en 2025 son números insuficientes porque las medidas para combatir la pobreza son costosas y deben permanecer en el tiempo, “no son solo transferencias sino mejorar condiciones para que los adultos de esos hogares puedan insertarse en mercado de trabajo y generar ingresos”.

Picco agregó que “el Poder Ejecutivo dice que entre todas las modificaciones tributarias se podría llegar casi al 1 % del PBI. Nosotros no tenemos números para corroborar, no tenemos claro, pero nuestra propuesta es que esa sobretasa vaya a un fondo específico, pasible de auditoría, para hogares debajo de la línea de la pobreza, mientras que la plata que se recaudará con las correcciones tributarias aprobadas irá a Rentas Generales”.

Tucci: “No hay riesgos para los compromisos asumidos por el Gobierno”

El diputado del MPP, Mariano Tucci, dijo que “en el Presupuesto Quinquenal del Frente Amplio que empezó a ejecutarse el 1 de enero pasado se hicieron una serie de correcciones técnicas en algunos impuestos más el impuesto mínimo global que no significaron un cimbronazo en la estructura tributaria del Uruguay porque tales modificaciones no se aplican a las grandes mayorías. Entonces nos sumamos a una tendencia internacional en Latinoamérica, porque hasta ahora solo lo hacía Brasil gravando al gran capital y obteniendo de allí una renta que permita hacer un conjunto de inversiones prioritarias como lo es la primera infancia”.

Tucci dijo que “también se gravó al capital rentista y especulativo, no al que participa de los procesos productivos del Uruguay”. En cuanto a la aprobación del Presupuesto, Tucci definió que “fue una votación histórica, 88 en 99 diputados, teniendo en cuenta que el Gobierno tiene minoría en una de las Cámaras”. El planteo que hizo el equipo económico siguió Tucci fue sólido desde el punto de vista técnico y político, y por eso recibió el apoyo que recibió cuando se presentó en el Parlamento. “Nuestro gobierno no puso alarmas para alertar de que haya riesgo de no cumplir con lo comprometido. Yo integro la Comisión de Presupuesto y no hay alertas en ese sentido”.

En cuanto al déficit fiscal que dejó la anterior gestión, Tucci respondió que “eso explica la construcción presupuestal que hizo nuestra Administración, que es hija de una circunstancia de un déficit histórico, de un nivel de endeudamiento y gasto verdaderamente preocupantes”. Tucci indicó que, “más allá de que las proyecciones no son las esperadas por el contexto mundial, los objetivos que el Gobierno planteó no tienen riesgo de que no se vayan a cumplir, esto a pesar de que el Uruguay es un país tomador de precios y receptivo a los a los cimbronazos que se dan en el resto del mundo”.

Acerca de la sobretasa del 1 % al Impuesto al Patrimonio, el diputado del MPP dijo que “la discusión se ha internalizado en filas del FA” y que corre en un canal paralelo porque la gestión gubernativa y el rol de la fuerza política son distintos. El diputado Tucci resumió que “el Gobierno ya ha tomado definiciones con respecto a lo que hará con el sistema tributario y que es lo que expresó en el Presupuesto Quinquenal, y eso no se va a modificar. El Gobierno tomó otra definición y lo han expresado claramente el presidente de la República y el ministro de Economía”.

Giometti: “Se tomaron medidas audaces, pero pueden ser insuficientes”

El economista Bruno Giometti, diputado por el PCU, dijo a Caras y Caretas que las modificaciones tributarias aprobadas en el Presupuesto de 2025 “obviamente las defendimos e impulsamos”, y recordó que los cambios tributarios apuntaron a empresas trasnacionales que facturan más de 750 millones de euros, pagos que se hacían en otros países y que empezarán a hacerse en Uruguay, y el impuesto a las ganancias de capital en el exterior. Con esos tributos siguió el legislador, se prevé recaudar en el entorno de los 600 millones de dólares por año. Es una cifra importante para las cuentas públicas y políticas de desarrollo. Pero no hay que olvidar que veníamos con déficit fiscal mayor al anunciado por el Gobierno anterior, entonces, la mayor parte de la recaudación por la corrección de impuestos irá destinada a tapar el agujero fiscal que había hasta el año pasado y un remanente minoritario será para hacer nuevas políticas y reforzar las existentes. “Sin embargo, ahora viene la Rendición de Cuentas de este año la discusión empezará en el mes de julio, y hay que cubrir una serie de iniciativas programáticas con respecto a la infancia, trabajo protegido, políticas de transferencia del Mides, educación pública, inversión para la que deberíamos considerar reforzar los ingresos e incrementarlos con medidas tributarias adicionales en la misma línea de lo que se hizo en el presupuesto, en el entendido de que esas medidas no afecten la inversión y el crecimiento económico y permitan recaudar recursos para hacer esas políticas que están en el programa de gobierno y en los compromisos de campaña que se hicieron”.

Giometti dijo que esta discusión es necesaria “en el entendido de que se necesitan más recursos, sea porque la economía creció menos de lo previsto o con lo que se hizo el año pasado, que aunque está bien orientado y fue importante puede ser que sea insuficiente para hacer esas políticas relevantes en distintas áreas”. Giometti dijo que “hasta me pongo en el lugar del Poder Ejecutivo: ellos plantean que si no habrá nuevas medidas tributarias entonces mejor ni hablar de impuestos porque se puede generar incertidumbre en la inversión y clima de negocios que puede verse distorsionado con la sola discusión de nuevos tributos. Ahora, desde la perspectiva de dirigentes de izquierda y legisladores del Frente Amplio, está bien que se promueva una discusión que nunca debe estar vetada, que es cómo desarrollar medidas para que pague más el que tiene más y para que se puedan hacer políticas más contundentes y atender a quienes tienen menos. Es legítimo seguir dando esa discusión aún valorando mucho que el año pasado en la Ley de Presupuesto hayan incluido medidas tributarias en esa dirección”.

Giometti dijo que el Gobierno define a las medidas aprobadas como “audaces” y, “si bien compartimos que lo fueron, hay que preguntarse si fueron suficientes para la cobertura de las políticas sociales que se necesitan”. Añadió que “es un gran mérito del presupuesto haber podido equilibrar las cuentas sin hacer un ajuste fiscal sobre jubilaciones, salarios, políticas sociales, y además generar un remanente de 140 millones de dólares más de políticas sociales destinadas a la infancia, pero a partir de la Rendición de Cuentas deberíamos plantear si hay condiciones para avanzar más para bajar más la pobreza infantil”. En febrero de 2025, el Gobierno anterior anunció que el déficit fiscal se ubicaba en 2,8 % pero, finalmente, registró 4,1 %, es decir, más de 1 % del PBI superior a lo que se anunció. “De ahí es que, a pesar de que mejora la recaudación con las medidas tributarias aprobadas, la mayoría de eso es para tapar el agujero de la administración pasada”.