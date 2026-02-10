Hacete socio para acceder a este contenido

Política Operativo Calle |

Despliegue coordinado

"Operativo Calle": 350 intervenciones y 20 toneladas de residuos retirados

El "Operativo Calle" comenzó el 22 de enero en barrios estratégicos de Montevideo, implica la intervención con personas en situación de calle.

En el marco del compromiso con la recuperación de los espacios públicos y la mejora de la convivencia urbana, el Ministerio del Interior y la Jefatura de Policía de Montevideo presentaron un balance positivo del "Operativo Calle", iniciado el pasado 22 de enero en los barrios que integran el Municipio B.

Impacto en el territorio

A pocas semanas de su puesta en marcha, el despliegue coordinado en zonas estratégicas como Ciudad Vieja, Centro, Cordón y Palermo ha arrojado cifras significativas que reflejan la intensidad del trabajo realizado:

  • Intervenciones directas: Se han abordado a 356 personas en situación de permanencia en espacios públicos.

  • Higiene urbana: Se han retirado aproximadamente 20 toneladas de residuos derivados de asentamientos temporales y campamentos en la vía pública.

Articulación institucional y marco legal

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Víctor Abal, y el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, encabezaron una reunión de evaluación para ajustar estrategias futuras. El operativo se fundamenta legalmente en la Ley de Faltas (N.° 19.120) y el Artículo 368 del Código Penal, garantizando que el uso de los espacios comunes sea el adecuado para todos los ciudadanos.

La gestión se realiza de manera integral junto al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que dispone de móviles especializados y transporte para el traslado de personas hacia los refugios correspondientes, buscando dar una respuesta humanitaria y ordenada a la problemática.

Expansión y participación comunitaria

Durante el encuentro, que contó con la presencia de la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria, y referentes vecinales, se subrayó la importancia de integrar a la comunidad en la toma de decisiones.

"El objetivo es consolidar una gestión dinámica que incluya a las autoridades municipales y a los vecinos, trabajando intensamente para expandir el operativo a nuevos puntos estratégicos de la capital", destacó Víctor Abal.

