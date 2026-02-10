"Operativo Calle": 350 intervenciones y 20 toneladas de residuos retirados

La gestión se realiza de manera integral junto al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que dispone de móviles especializados y transporte para el traslado de personas hacia los refugios correspondientes, buscando dar una respuesta humanitaria y ordenada a la problemática.

Expansión y participación comunitaria

Durante el encuentro, que contó con la presencia de la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria, y referentes vecinales, se subrayó la importancia de integrar a la comunidad en la toma de decisiones.

"El objetivo es consolidar una gestión dinámica que incluya a las autoridades municipales y a los vecinos, trabajando intensamente para expandir el operativo a nuevos puntos estratégicos de la capital", destacó Víctor Abal.