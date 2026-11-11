Nacional prepara duelo clave ante Albion con la duda entre Zuculini o Silva

Zuculini o Santiago Silva

Por el contrario, la principal interrogante que deberá resolver Daniel Carreño durante los ensayos tácticos de esta semana pasa por el armado de la mitad de la cancha para suplir a Lucas Rodríguez. El volante, además de estar suspendido está sentido y hoy se le realizarán estudios. Aparentemente sería una fuerte contractura que no llega a desgarro. En el seno del cuerpo técnico se manejan dos alternativas claras para el sábado con características bien definidas para ocupar ese sector: el experimentado volante argentino Bruno Zuculini o el mediocampista uruguayo Santiago Silva. La decisión entre el despliegue y oficio de Zuculini o la dinámica de Silva terminará de darle forma a un equipo que necesita mantener el equilibrio para superar a Albion en casa en un partido clave.

El equipo para enfrentar al Pionero sería con Alexis Martín Arias en el arco; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Tomás Viera, Gastón Martirena, Luciano Boggio, Bruno Zuculini o Santiago Silva y Camilo Cándido y Luciano González; Tiziano Corea y Maximiliano Gómez.

Tiene rival en la Copa AUF Uruguay

Finalmente Montevideo City Torque será rival de Nacional en la semifinal de la Copa AUF Uruguay. Aún no hay fecha definida, ni escenario.

Recordemos que en estas instancias no hay localía. Esto quiere decir que será en cancha neutral. Pero debido a que el estadio Centenario no estará disponible por varios días más. Aún no se sabe donde se jugará el partido. Obviamente, tampoco están disponibles el Gran Parque Central ni el estadio Charrua, donde los ciudadanos ofician de local..