Nacional prepara duelo clave ante Albion con la duda entre Zuculini o Silva

Con el envión anímico tras avanzar a las semifinales de la Copa AUF Uruguay luego de superar a Deportivo Maldonado, el plantel de Nacional retomó este miércoles los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con el foco puesto exclusivamente en la recta final del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Daniel Carreño recibirá a Albion el próximo sábado a partir de las 20:00 horas en el Gran Parque Central, en un encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha del certamen local, donde los tricolores buscarán seguir en racha.
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De cara a este compromiso, el cuerpo técnico tricolor deberá rearmar su estructura titular debido a dos ausencias obligadas por sanción disciplinaria. Tanto el zaguero costarricense Francisco Calvo como el mediocampista Lucas Rodríguez vieron la tarjeta amarilla en la pasada jornada frente a Danubio en Jardines del Hipódromo, alcanzando así el límite de cinco amonestaciones. Cabe destacar que, más allá de la suspensión reglamentaria que le impide estar a la orden en el campeonato uruguayo, Calvo tampoco se encuentra en el país por estar afectado a la convocatoria de la selección de Costa Rica.
La baja del defensor centroamericano representa un desafío importante para el equipo, no solo por su jerarquía y liderazgo en la última línea, sino también por su notable aporte ofensivo, habiendo convertido cinco goles en lo que va del Torneo Clausura. Sin embargo, la solución para cubrir ese hueco parece estar definida: el juvenil Tomás Viera, de 20 años, perfila para ingresar en la zaga. El defensor ya dejó muy buenas sensaciones en el reciente cruce copero ante Deportivo Maldonado, donde respondió con solvencia acompañando en el fondo a referentes como Sebastián Coates y Emiliano Ancheta.
Zuculini o Santiago Silva
Por el contrario, la principal interrogante que deberá resolver Daniel Carreño durante los ensayos tácticos de esta semana pasa por el armado de la mitad de la cancha para suplir a Lucas Rodríguez. El volante, además de estar suspendido está sentido y hoy se le realizarán estudios. Aparentemente sería una fuerte contractura que no llega a desgarro. En el seno del cuerpo técnico se manejan dos alternativas claras para el sábado con características bien definidas para ocupar ese sector: el experimentado volante argentino Bruno Zuculini o el mediocampista uruguayo Santiago Silva. La decisión entre el despliegue y oficio de Zuculini o la dinámica de Silva terminará de darle forma a un equipo que necesita mantener el equilibrio para superar a Albion en casa en un partido clave.
El equipo para enfrentar al Pionero sería con Alexis Martín Arias en el arco; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Tomás Viera, Gastón Martirena, Luciano Boggio, Bruno Zuculini o Santiago Silva y Camilo Cándido y Luciano González; Tiziano Corea y Maximiliano Gómez.
Tiene rival en la Copa AUF Uruguay
Finalmente Montevideo City Torque será rival de Nacional en la semifinal de la Copa AUF Uruguay. Aún no hay fecha definida, ni escenario.
Recordemos que en estas instancias no hay localía. Esto quiere decir que será en cancha neutral. Pero debido a que el estadio Centenario no estará disponible por varios días más. Aún no se sabe donde se jugará el partido. Obviamente, tampoco están disponibles el Gran Parque Central ni el estadio Charrua, donde los ciudadanos ofician de local..