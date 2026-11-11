Lluvias, tormentas y vientos: así estará el tiempo en Uruguay durante los próximos días

En el noreste también se espera abundante nubosidad, con precipitaciones aisladas y posibilidad de tormentas hacia la segunda mitad del día. La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima llegará a 27 °C.

Para el suroeste, el pronóstico anuncia una mañana nubosa o cubierta, con lluvias aisladas y baja probabilidad de tormentas. Durante la tarde se espera una mejora parcial, aunque podrían persistir algunas precipitaciones. Las temperaturas se ubicarán entre 16 °C y 27 °C.

En el centro-sur se prevén condiciones similares, con nieblas y neblinas durante las primeras horas, precipitaciones aisladas y una máxima de 26 °C.

En el este también se anuncian lluvias y nubosidad durante la mañana, con posibilidad de precipitaciones aisladas hacia la tarde y la noche. Las temperaturas estarán entre 13 °C y 27 °C.

En Montevideo y el área metropolitana, la jornada comenzará nubosa y cubierta, con neblinas y precipitaciones aisladas. La mínima prevista es de 16 °C y la máxima de 25 °C. Para la tarde y la noche se espera una disminución de la probabilidad de lluvias, aunque continuará la nubosidad.

Jueves: mejora, pero con viento y rachas fuertes

El jueves 12 presentará condiciones más estables en buena parte del territorio. En Montevideo, Inumet pronostica una mínima de 16 °C y una máxima de 27 °C, con cielo algo nuboso durante la mañana y nuboso hacia la tarde.

El principal factor a considerar será el viento. Durante la mañana soplará del norte al sudeste, entre 10 y 20 km/h, mientras que por la tarde y la noche se espera viento del este, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Viernes: aumenta la intensidad del viento

Para el viernes 13 se prevé una jornada nubosa y ventosa en Montevideo y el área metropolitana. Las temperaturas se ubicarán entre 16 °C y 26 °C.

Los vientos del noreste al sudeste alcanzarán velocidades de entre 20 y 40 km/h durante la mañana. Hacia la tarde y la noche rotarán del sudeste al noreste, manteniendo esa intensidad y con rachas que podrían llegar a los 60 km/h.

Este escenario obliga a prestar atención a las condiciones del viento, especialmente en zonas costeras y áreas expuestas.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

El pronóstico extendido de Inumet muestra una tendencia a condiciones relativamente estables durante el fin de semana, aunque con algunos cambios de temperatura.

Sábado 14: mínima de 16 °C y máxima de 26 °C en Montevideo y el área metropolitana. La probabilidad de lluvias será baja.

Domingo 15: temperaturas entre 15 °C y 23 °C, sin lluvias previstas.

Lunes 16: mínima de 15 °C y máxima de 21 °C, con condiciones estables y probabilidad nula de precipitaciones.

Martes 17: temperaturas entre 15 °C y 18 °C, con una baja probabilidad de lluvias.

La tendencia apunta, por lo tanto, a un fin de semana sin precipitaciones significativas en el área metropolitana, aunque con temperaturas algo más moderadas hacia el comienzo de la próxima semana. Inumet+1

Qué advierten los pronósticos regionales

La evolución meteorológica en el sur de Brasil también merece seguimiento. Climatempo informó sobre el retorno de las lluvias y el riesgo de tormentas en Rio Grande do Sul durante este miércoles, con una intensificación de las condiciones de inestabilidad el jueves en los tres estados de la región sur brasileña. Entre los fenómenos posibles menciona granizo y rachas fuertes de viento.

Este escenario regional no significa que los mismos fenómenos vayan a afectar a Uruguay. Para el territorio nacional, la referencia principal continúa siendo el pronóstico y el sistema de advertencias de Inumet.