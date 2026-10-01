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Política Orsi | OPV | patrulleras

Se encamina

Orsi dijo que Uruguay necesitará más de una OPV si avanza la extracción de petróleo

Actualmente el gobierno analiza tres ofertas para adquirir una sola embarcación. Lazo dijo que estuvo en Colombia y que allí vio “una embarcación adecuada”.

El presidente Yamandú Orsi.

El presidente Yamandú Orsi.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República Yamandú Orsi aseguró que, aunque el gobierno evalúa actualmente adquirir una sola patrullera oceánica (OPV por su sigla en ingles), considera que Uruguay necesitará más de una embarcación de este tipo a futuro, especialmente si avanza la eventual extracción de petróleo.

“Yo igual pienso que con el tiempo vamos a tener que comprar dos. Cuando empiece la extracción, si es que sale la extracción petrolera, con el tiempo vamos a tener que pensar más de una”, afirmó Orsi este miércoles en rueda de prensa en Aguas Corrientes (Canelones).

El gobierno desistió de comprar las dos OPV que estaban previstas tras la rescisión del contrato con el astillero español Cardama y actualmente analiza tres ofertas para adquirir una sola embarcación. Orsi planteó que la Armada necesitará contar con un sistema compuesto por diferentes tipos de embarcaciones, según la zona en la que deban operar.

“Quizás otras, quizás llegar a las 300 millas, pero también quizás otras un poco más rápidas que se mueven en las 100. Y otras que se mueven en la costa y río arriba. O sea que precisamos un sistema. Por eso siempre es bueno tener dos”, señaló.

Una patrullera en la mira

Tras la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la adquisición de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés), el gobierno continúa analizando opciones y recibiendo propuestas. En ese marco, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo el martes en una rueda de prensa que, si bien “siempre” se habla de dos patrullas, “capaz” se tenga que “apostar a una y a los elementos técnicos que, de alguna manera, soporten ese sistema”.

Recientemente, la ministra visitó el astillero colombiano Cotecmar en Cartagena. Al respecto, comentó que allí vio “una embarcación adecuada” que, “dotada de las herramientas necesarias”, “es suficiente”. De todos modos, Lazo puntualizó que prefiere no hacer anuncios “ni de origen ni de la modalidad” hasta que no haya algo concreto.

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