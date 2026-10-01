El presidente de la República Yamandú Orsi aseguró que, aunque el gobierno evalúa actualmente adquirir una sola patrullera oceánica (OPV por su sigla en ingles), considera que Uruguay necesitará más de una embarcación de este tipo a futuro, especialmente si avanza la eventual extracción de petróleo.
Se encamina
Orsi dijo que Uruguay necesitará más de una OPV si avanza la extracción de petróleo
Actualmente el gobierno analiza tres ofertas para adquirir una sola embarcación. Lazo dijo que estuvo en Colombia y que allí vio “una embarcación adecuada”.