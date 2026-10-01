Orsi dijo que Uruguay necesitará más de una OPV si avanza la extracción de petróleo

“Quizás otras, quizás llegar a las 300 millas, pero también quizás otras un poco más rápidas que se mueven en las 100. Y otras que se mueven en la costa y río arriba. O sea que precisamos un sistema. Por eso siempre es bueno tener dos”, señaló.

Una patrullera en la mira

Tras la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la adquisición de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés), el gobierno continúa analizando opciones y recibiendo propuestas. En ese marco, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo el martes en una rueda de prensa que, si bien “siempre” se habla de dos patrullas, “capaz” se tenga que “apostar a una y a los elementos técnicos que, de alguna manera, soporten ese sistema”.

Recientemente, la ministra visitó el astillero colombiano Cotecmar en Cartagena. Al respecto, comentó que allí vio “una embarcación adecuada” que, “dotada de las herramientas necesarias”, “es suficiente”. De todos modos, Lazo puntualizó que prefiere no hacer anuncios “ni de origen ni de la modalidad” hasta que no haya algo concreto.