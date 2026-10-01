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Política alerta roja | gobierno | frío

Luego de cinco meses

Gobierno cesó alerta roja por frío desde este jueves 1° de octubre

La alerta roja por frío había sido dispuesta por el Gobierno nacional el 6 de mayo de 2026, ante el inicio del invierno y las bajas temperaturas.

Gobierno cesó alerta roja por frío.

Gobierno cesó alerta roja por frío.
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Por Redacción Caras y Caretas

Una resolución firmada por el presidente de la República, Yamandú Orsi y parte del gabinete ministerial (Desarrollo Social, Salud Pública, Vivienda, Interior, Industria, Ambiente, Ganadería y Transporte) establece el cese de la alerta roja por frío extremo a partir de este jueves 1° de octubre.

La definición está basada en la finalización del invierno, “sin perjuicio de las competencias habituales de los organismos públicos involucrados en el monitoreo y advertencia de fenómenos meteorológicos y la atención de las personas en situación de calle”.

La alerta roja había sido dispuesta por el Gobierno el 6 de mayo de 2026, mediante la resolución n° 72/026, ante el inicio del invierno y los fenómenos meteorológicos que provocaban frío extremo en todo el territorio nacional, con la consecuente afectación para las personas en situación de calle.

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