Una resolución firmada por el presidente de la República, Yamandú Orsi y parte del gabinete ministerial (Desarrollo Social, Salud Pública, Vivienda, Interior, Industria, Ambiente, Ganadería y Transporte) establece el cese de la alerta roja por frío extremo a partir de este jueves 1° de octubre.
Luego de cinco meses
Gobierno cesó alerta roja por frío desde este jueves 1° de octubre
La alerta roja por frío había sido dispuesta por el Gobierno nacional el 6 de mayo de 2026, ante el inicio del invierno y las bajas temperaturas.