Orsi citado como víctima pero defensa reclama acceso a carpeta investigativa

Anunció que ante ese panorama de “secretismo, de opacidad” presentaron una denuncia por calumnias y simulación de delito. Consideran que el delito no se cometió en Canelones, “se cometió en Montevideo el 13 de marzo en horas de la noche” cuando se presentó la denuncia. “Ahí se cometió el delito”, sostuvo Días.

Precandidato sin garantías

Pero, además, consideró que la participación de la fiscal de Ciudad de la Costa, Sabrina Fleitas, "no nos da Garantías en la medida que dispuso medidas reservadas de toda la investigación -cuando podía disponer de parte- y que de la propia declaración de la falsa denunciante surge que hace una semana ella le manifestó que los hechos eran falsos y en lugar de archivarla inmediatamente, mantuvo la investigación abierta, cuando no tenía ningún sentido”.

Fue por esa razón que la defensa presentó ante la Fiscalía de Ciudad de la Costa un documento donde solicitan acceso a la investigación, porque “queremos saber cuál es esa batería de medidas que se dispusieron”.

Dijo que Orsi fue citado este lunes mediante una llamada telefónica, pero a juicio de sus abogados no era conveniente su comparecencia hasta tanto no se conocieran los detalles de la investigación. "Mientras no tengamos acceso a la carpeta y no tengamos acceso a la investigación, el señor Orsi no va a declarar", manifestó.

"En base a nuestra investigación podemos concluir que esto no se armó entre dos personas porque hay un montón de elementos que demuestran claramente que detrás de las instrucciones que Papasso Oliver le daba a Díaz, hay un conocimiento técnico que claramente excede el conocimiento de Papasso Oliver", concluyó.