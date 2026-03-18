Orsi convocó a jerarcas para resolver la construcción o no del túnel en 18 de julio

De hecho, ese punto es una de las claves más importantes de la obra e implicará reformular el actual túnel de 8 de Octubre.

El túnel en 18 de julio

Sin embargo, gobierno e intendencias no han logrado humo blanco en torno al túnel en 18 de Julio y la discusión versa sobre tres posibilidades: un pasaje soterrado a lo largo de toda la avenida –como defienden los equipos técnicos que asesoran al Ministerio de Transporte y Obras Públicas–, un túnel más corto –como sugirió en un momento la Intendencia de Montevideo– o directamente descartar esa intervención y canalizar la agilización del transporte por otras vías.

En declaraciones a El Observador la ministra Etcheverry dijo que en la reunión del jueves se van a “presentar todas las opciones” y “analizar la totalidad de alternativas” en un “escenario en que se han analizado rigurosamente” todas las posibilidades.

Bergara ha planteado dudas respecto a la “viabilidad política” de tener levantada por tres años a la principal avenida del centro montevideano, al tiempo que los estudios divulgados por el MTOP y encabezados por el economista Gonzalo Márquez dan cuenta de un mayor acortamiento de los tiempos de viaje si se construye el túnel en 18 de Julio.

Por su parte, el arquitecto a cargo de la iniciativa, Lucio de Souza, dijo que “realmente el sistema de buses a nivel (sin túnel) sería, para mí, una solución mala. Una solución que iría justamente en detrimento de las calidades del espacio público. Nosotros jorobamos: ‘en lugar de una mejora sería una peora’”.

"Las obras comenzarán en 2027 y proyectamos que el sistema esté operativo en 2029. Para ello contamos con líneas de crédito del BID y la CAF. El objetivo es reducir un tercio los tiempos de viaje en los principales corredores", dijo Orsi ante la Asamblea General.