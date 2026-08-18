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Sociedad contrabando | organización | Norte

Artigas y Tacuarembó

Desbaratan mega organización de contrabando que operaba en el norte del país

Grandes incautaciones y varias condenas por delitos de contrabando, lavado de activos y defraudación tributaria, tuvo como resultado la Operación Polonio.

Uno de los depósitos con mercadería de contrabando.

Uno de los depósitos con mercadería de contrabando.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Operación Polonio, desarrollada por la Dirección de Investigaciones, la Dirección de Información Táctica, con el apoyo de la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Policía de Tacuarembó permitió desarticular una gran organización de contrabando que operaba entre de Artigas y Tacuarembó.

Allanamientos e incautaciones

Como resultado de la investigación y de las diligencias realizadas, tras reunir muchos elementos probatorios, la Fiscalía Letrada de Segundo Turno de Artigas, dispuso la realización de siete allanamientos en depósitos ubicados en los departamentos de Artigas (5) y Tacuarembó (2), y la detención de ocho personas presuntamente vinculadas al traslado de mercadería de procedencia extranjera desde la ciudad de Artigas hacia el departamento de Tacuarembó.

Asimismo, el operativo culminó con la incautación de 11 vehículos: seis camionetas, cuatro automóviles y un camión, valuados por la Dirección Nacional de Aduanas en $ 3.980.000.

Además, fueron incautadas diversas mercaderías valuadas en $ 9.044.901: 26.622 productos de higiene y limpieza, 31.378 medicamentos, 978 botellas de whisky de diferentes marcas, 162 unidades de golosinas, 36960 unidades de jugo en polvo, 1308 unidades de energizante, 12.280 unidades de alfajores, además de dinero en efectivo en pesos uruguayos, reales y dólares, cheques, un revólver marca Astra calibre .38, municiones, vainas y 13 teléfonos celulares, entre otros efectos de interés para la investigación.

Imputaciones por contrabando, lavado de activos y defraudación tributaria

Las personas detenidas fueron conducidas a Fiscalía y luego al Juzgado Letrado de Artigas, donde se llevaron a cabo las audiencias.

Finalizadas las instancias judiciales, se dispuso la formalización de un hombre por la presunta comisión de un delito de contrabando en calidad de autor, imponiéndosele como medida cautelar el arresto domiciliario nocturno, entre las 22:00 y las 06:00 horas, con colocación de dispositivo electrónico, por el término de 180 días.

Asimismo, dos hombres fueron formalizados por la presunta comisión de reiterados delitos de contrabando agravado, reiterados delitos de lavado de activos y reiterados delitos de defraudación tributaria, todos en calidad de autores. Para ambos se dispuso arresto domiciliario total con dispositivo de geolocalización por 120 días, además del embargo genérico de bienes y vehículos y la inmovilización de cuentas bancarias.

Por otra parte, una mujer y cuatro hombres fueron condenados como autores penalmente responsables de un delito de contrabando. Se les impuso una pena de diez meses de prisión, a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba, con las medidas cautelares correspondientes.

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