INDDHH exigió una serie de "garantías" para recibir deportados de EEUU

Las advertencias del INDDHH

El Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), se expresó en un comunicado acerca la posibilidad de que el Estado uruguayo reciba personas deportadas desde EEUU y sostuvo que cualquier decisión en ese sentido debe contemplar la protección de los derechos de las personas que lleguen al país.

“La recepción de personas deportadas solo puede considerarse si se cumplen como mínimo” determinadas condiciones, afirmó la INDDHH, que destacó la tradición uruguaya de brindar acogida y protección a inmigrantes que solicitan asilo.

La institución sostuvo que Uruguay tiene ante sí “la oportunidad y la responsabilidad” de abordar la situación teniendo como principio rector “el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de cada persona”.

Las garantías exigidas

Una de las exigencias planteadas es la realización de entrevistas individuales y garantistas para cada persona que pretenda solicitar refugio. Según la institución, esas instancias deberán estar a cargo de técnicos, desarrollarse en un marco de confidencialidad, contar con consentimiento informado y con una manifestación explícita de la voluntad de solicitar refugio. Además, deberá haber una evaluación independiente de las necesidades de protección.

La INDDHH estableció también que ningún menor no acompañado deberá formar parte del programa. Asimismo, reclamó que para conceder el refugio se utilicen los criterios ya establecidos por la Comisión de Refugiados (CORE), incluida la explicación de las razones por las cuales se otorga esa protección.

Sobre el traslado desde EEUU, la INDDHH advirtió que deberá realizarse “con todas las garantías, de forma tal de evitar toda posible interpretación como siendo un traslado forzado”. En caso de que las personas sean recibidas en Uruguay, la institución exigió que tengan acceso inmediato a documentación que les permita regularizar su situación migratoria y garantice su libertad de movimiento fuera del país.

La INDDHH se puso a disposición para colaborar en la construcción de las garantías y adelantó que se compromete a monitorear el proceso.