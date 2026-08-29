Argentina "retiró la denuncia penal" presentada contra planta de hidrógeno verde

Sin embargo, tras este y otros reclamos —sobre todo del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio— el gobierno acordó con la empresa una relocalización del proyecto en un predio de Ancap.

Buena noticia a nivel diplomático

Orsi consideró que la decisión de retirar la denuncia en Argentina es "una buena noticia a nivel diplomático" que indica que se va "ganando en confianza".

"Tiene que ver con que vamos ganando en confianza. Por supuesto, falta. Había que localizar, la relocalización implica nuevos estudios, fundamentalmente de impacto, pero la idea no se detuvo", dijo respecto a la inversión, que promete ser la más importante en la historia del país con más de US$ 5 mil millones. Hasta el momento, sin embargo, no se ha firmado el contrato de inversión (hay memorando de entendimiento firmado, un paso previo) y se ha vencido la prórroga que empresa y gobierno se habían dado para negociar ciertos asuntos.

Uno de ellos es el precio de la energía que suministrará UTE. "Venimos bien. Se acercaron los números, por supuesto que hay que ser muy prudentes con eso. La realidad que tenemos a nivel nacional es que el costo de la energía se establece proyecto a proyecto", argumentó Orsi.

Y, en relación a esto último, dijo que se está trabajando con UTE en un "marco estable" que sirva para fijar los precios de la energía en este tipo de proyectos. "Eso es difícil pero tenemos un desafío gigante".