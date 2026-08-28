UTE confirmó la construcción de un parque solar en Baygorria

El parque solar forma parte del plan de inversiones de UTE, que prevé desembolsos en el quinquenio aproximadamente US$ 2.300 millones, con nuevas obras de generación y transmisión en distintos puntos del país y un fuerte impacto en materia de actividad y empleo, anunció Bentancor.

Directiva de Orsi

En una conferencia de prensa, Bentancor dijo que hubo una “directiva” del Poder Ejecutivo, tanto del presidente, Yamandú Orsi, como de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para “buscarle una solución al tema de Baygorria”.

“La reunión de hoy, realmente, fue la que hubiésemos deseado tener desde el primer día para poner todo sobre la mesa y ponernos de acuerdo”, expresó el intendente de Durazno Felipe Algorta. “Sentimos que el vicepresidente vino con la mejor disponibilidad, así que, en este caso, también toca agradecer al propio presidente Orsi, que estuvo preocupado por el tema, buscando soluciones, y al Ministerio de Industria, que entendió que esta era la mejor salida para todos”, señaló.

En la reunión también se trató la inversión de UTE en un nuevo corredor de transmisión que va a pasar por Durazno, así como el monitoreo de la cuenca del río Yi. El intendente indicó que se instalarán “más sensores”, lo que “va a permitir tener una medición más importante de todo lo que implica la gestión en esta cuenca, que la maneja la Dinagua [Dirección Nacional de Aguas] pero que se basa en datos de UTE”. “Ya hoy empezamos a pedir los permisos ambientales; hasta podríamos decir que hoy es el comienzo, porque nuestro gerente se comprometió en el día de hoy a iniciar el trámite de los permisos ambientales”, afirmó, por su parte, Bentancor.