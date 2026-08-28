La reunión con Orsi divide a blancos y colorados

Reuniones bilaterales

Ante la negativa del PN a participar del encuentro conjunto, se había manejado la posibilidad de que Orsi mantuviera reuniones bilaterales con cada uno de los referentes partidarios. Consultado sobre esas idas y venidas, el presidente explicó: "Lo íbamos a hacer mano a mano con cada uno de los referentes, pero tengo la esperanza de que la semana próxima podamos hacer una reunión con todos aquellos que quieran concurrir, para tener alguna referencia y pauta antes de la ida a Nueva York".

Sobre si le había llamado la atención el pedido de Delgado de posponer el encuentro, Orsi respondió: "Podría ser, porque al principio estuvimos de acuerdo, después se generó alguna dificultad, que no profundicé. Pero vamos a tener una reunión con la mayor cantidad de referentes posibles". Consultado sobre si la situación le había molestado, agregó: "¿Cómo me va a molestar? Lo posponemos, y en lo posible lo haremos con los que estén presentes".

Blancos y colorados divididos

Blancos y colorados tienen posiciones encontradas en participar en la reunión con el presidente de la República Yamandú Orsi. Mientras los nacionalistas no quieren participar de la reunión, los colorados no solo impulsaron la iniciativa sino que tendrán un encuentro con el mandatario. El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, no dará el brazo a torcer. Su intención es que la propuesta no caiga y se lo transmitió al presidente Orsi, quien, por su parte, le ofreció al secretario general de los colorados tener un "mano a mano" con él en primer lugar, y luego hacer la misma invitación al resto de los referentes partidarios.

Ojeda reflexionó sobre eso, e incluso lo conversó con otros integrantes de la coalición y luego dialogó de nuevo con el presidente, con el que llegó al acuerdo de hacer una nueva convocatoria para la semana próxima, y que fueran los que quisieran ir.