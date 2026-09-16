Orsi confirmó que Udelar recibirá inversión adicional de $ 40.000.000 para obras en Salto

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este martes al rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, donde le informó que la institución tendrá una inversión adicional de 40 millones de pesos para las necesidades de crecimiento edilicio en Salto.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"En particular en la ciudad de Salto tenemos un crecimiento estudiantil muy importante, con más de 7.000 estudiantes y un crecimiento a raíz de 1.000 estudiantes por año. Hay una necesidad edilicia bien concreta. Necesitamos ampliar las instalaciones, y el presidente nos anunció que vamos a tener ese apoyo. Vamos a tener una inversión adicional de 40 millones de pesos, que nos va a permitir concretar esa obra que realmente es tan necesaria", explicó Cancela.
La inversión proviene de la comisión técnico-mixta de Salto Grande.
"Es una señal muy importante porque muestra que tenemos una coincidencia en que el desarrollo del interior es una prioridad", remarcó.
El director del Cenur Litoral Norte, Mauricio Cabrera, valoró el anuncio en el CDC y dijo que venían trabajando hace tiempo por este tema y haberlo concretado es “una alegría enorme”. En ese sentido, destacó la creatividad existente en la institución para lograr concretar este tipo de obras. En este caso, señaló que la Udelar ya había logrado 80% del financiamiento del edificio, pero faltaban estos recursos para “cerrarlo”.
Violencia e intento de femicidio
Cancela, por su parte, dijo que con Orsi también hablaron sobre el intento de femicidio en Facultad de Medicina y que el presidente compartió una reflexión que consideró relevante con relación a la necesidad de abordar estos casos en lo que denominó “círculos de violencia”. Según detalló, se trata de escenarios de violencia que se reproducen en distintos ámbitos y también pasan de generación en generación. En ese sentido, el mandatario le planteó al rector que el gobierno busca formas de cortar con esos círculos.