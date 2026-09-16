Orsi confirmó que Udelar recibirá inversión adicional de $ 40.000.000 para obras en Salto

"Es una señal muy importante porque muestra que tenemos una coincidencia en que el desarrollo del interior es una prioridad", remarcó.

El director del Cenur Litoral Norte, Mauricio Cabrera, valoró el anuncio en el CDC y dijo que venían trabajando hace tiempo por este tema y haberlo concretado es “una alegría enorme”. En ese sentido, destacó la creatividad existente en la institución para lograr concretar este tipo de obras. En este caso, señaló que la Udelar ya había logrado 80% del financiamiento del edificio, pero faltaban estos recursos para “cerrarlo”.

Violencia e intento de femicidio

Cancela, por su parte, dijo que con Orsi también hablaron sobre el intento de femicidio en Facultad de Medicina y que el presidente compartió una reflexión que consideró relevante con relación a la necesidad de abordar estos casos en lo que denominó “círculos de violencia”. Según detalló, se trata de escenarios de violencia que se reproducen en distintos ámbitos y también pasan de generación en generación. En ese sentido, el mandatario le planteó al rector que el gobierno busca formas de cortar con esos círculos.