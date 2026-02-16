Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política bicentenario |

bicentenario

Orsi, junto a más de 20.000 personas, asistió al recital de No Te Va a Gustar en Santa Teresa

El recitar se desarrolló en el marco de los eventos que conmemoran el bicentenario de la liberación de las fortalezas en territorio oriental.

Presidente Orsi presenciando el espectáculo.

Presidente Orsi presenciando el espectáculo.

 Presidencia
Infaltable selfie.

Infaltable selfie.

 Presidencia
Saludo a los bomberos en Santa Teresa.

Saludo a los bomberos en Santa Teresa.

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en la noche de este lunes del recital de No Te Va Gustar (NTVG), en la fortaleza Santa Teresa, en el marco de los eventos conmemorativos del bicentenario de la liberación de las fortalezas en territorio oriental. Unas 20.000 personas asistieron al espectáculo.

Orsi estuvo acompañado por los ministros de Defensa Nacional, Sandra Lazo y de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el director nacional de Educación, Gabriel Quirici; el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, y 20.000 personas que se acercaron a la Fortaleza de Santa Teresa para presenciar el recital de la banda, que estreno su nuevo álbum, Florece en el caos

Como telonera de NTVG abrió el espectáculo la banda local Fluya, oriunda de La Paloma, que interpretó un repertorio propio que mezcla reggae y rock en una identidad sonora ligada al mar, la playa y la cultura costera.

Cronograma del bicentenario

Este evento integra el cronograma de actividades que desarrollará la Comisión del Bicentenario en el quinquenio 2025–2030 para conmemorar los principales hechos del proceso independentista desde una perspectiva nacional, descentralizada y plural.

“Una actividad de carácter masivo para recuperar lo histórico del lugar y combinar lo popular de una banda como NTVG con un momento clave en la temporada turística, y en reconocernos como país con perspectiva de participación que es lo que hace a una República y una democracia”, expresó Gabriel Quirici en diálogo con Comunicación Presidencial.

Leonardo Olivera

Recordó la epopeya de Leonardo Olivera, quien, en el último día de 1825, al mando de una pequeña división de milicias de Maldonado, comandó la conquista del Fortaleza de Santa Teresa, un importante bastión de las fuerzas imperiales brasileñas, con lo que capturó gran cantidad de armamento y prisioneros.

Además, detalló como otro hito dentro del proceso de lucha por la independencia del Uruguay, a la Batalla del Cerro, en la Fortaleza del Cerro en Montevideo, que se originó el 9 de febrero de 1826, liderado por el general Manuel Oribe.

nota_quirichi

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar