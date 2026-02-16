Orsi, junto a más de 20.000 personas, asistió al recital de No Te Va a Gustar en Santa Teresa

Cronograma del bicentenario

Este evento integra el cronograma de actividades que desarrollará la Comisión del Bicentenario en el quinquenio 2025–2030 para conmemorar los principales hechos del proceso independentista desde una perspectiva nacional, descentralizada y plural.

“Una actividad de carácter masivo para recuperar lo histórico del lugar y combinar lo popular de una banda como NTVG con un momento clave en la temporada turística, y en reconocernos como país con perspectiva de participación que es lo que hace a una República y una democracia”, expresó Gabriel Quirici en diálogo con Comunicación Presidencial.

Leonardo Olivera

Recordó la epopeya de Leonardo Olivera, quien, en el último día de 1825, al mando de una pequeña división de milicias de Maldonado, comandó la conquista del Fortaleza de Santa Teresa, un importante bastión de las fuerzas imperiales brasileñas, con lo que capturó gran cantidad de armamento y prisioneros.

Además, detalló como otro hito dentro del proceso de lucha por la independencia del Uruguay, a la Batalla del Cerro, en la Fortaleza del Cerro en Montevideo, que se originó el 9 de febrero de 1826, liderado por el general Manuel Oribe.