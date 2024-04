Plebiscito no convence

Indicó que habló del tema con Mario Bergara, que la semana pasada bajó su candidatura para respaldar al exintendente de Canelones. “Nos une la oposición a la reforma que ha llevado adelante este gobierno”, no obstante “la forma y el texto propuestos por el Pit-Cnt) no nos convence”. “No es que estemos en contra de la propuesta, pero no creemos que ese sea el camino”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que haya plebiscito en octubre Orsi consideró que en ese caso “hay que poner todos los elementos sobre la mesa” para que la ciudadanía decida.

Orsi mantuvo una reunión con pequeños productores rurales en el marco de su campaña hacia las elecciones internas del domingo 30 de junio.