Orsi se reunió con Boric y participará en la asunción de Kast

En el marco de una visita oficial de alto nivel, el presidente de la República, Yamandú Orsi, fue recibido este martes en el Palacio de La Moneda por su par chileno, Gabriel Boric. El encuentro tuvo lugar apenas 24 horas antes de que Boric concluya su mandato de cuatro años y entregue la conducción del país trasandino a José Antonio Kast, en una jornada marcada por la relevancia diplomática para la región.
El mandatario uruguayo arribó a la sede del Ejecutivo chileno acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, con el objetivo de estrechar los vínculos entre ambas naciones y saludar personalmente al presidente saliente. Este encuentro cobra especial significado dado que ambos líderes coincidieron durante un año como jefes de Estado de sus respectivos países, periodo en el cual mantuvieron una agenda de trabajo común. Gabriel Boric, quien al asumir con 36 años se convirtió en el gobernante más joven en la historia de Chile y el primero nacido tras el golpe de Estado de 1973, cierra así su ciclo institucional recibiendo el respaldo y la visita del gobierno uruguayo.
Orsi participa de la asunción de Kast
La agenda oficial de Orsi continuará este miércoles 11 de marzo en la ciudad de Valparaíso, donde participará en la ceremonia de asunción de José Antonio Kast. Siguiendo la tradición republicana de Chile, el cambio de mando se llevará a cabo en el Congreso Nacional en un acto de carácter solemne. Allí, el presidente saliente hará entrega de la banda presidencial y la piocha de O’Higgins al nuevo mandatario, quien asumirá la titularidad del Ejecutivo chileno hasta el 11 de marzo de 2030.