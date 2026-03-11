Orsi se reunió con Boric y participará en la asunción de Kast

El mandatario uruguayo arribó a la sede del Ejecutivo chileno acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, con el objetivo de estrechar los vínculos entre ambas naciones y saludar personalmente al presidente saliente. Este encuentro cobra especial significado dado que ambos líderes coincidieron durante un año como jefes de Estado de sus respectivos países, periodo en el cual mantuvieron una agenda de trabajo común. Gabriel Boric, quien al asumir con 36 años se convirtió en el gobernante más joven en la historia de Chile y el primero nacido tras el golpe de Estado de 1973, cierra así su ciclo institucional recibiendo el respaldo y la visita del gobierno uruguayo.