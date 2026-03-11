El presidente de la República, Yamandú Orsi, estuvo presente este miércoles 11 de marzo en el acto oficial de transmisión del mando presidencial de la República de Chile que se celebró en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso, en el que asumió el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. Orsi estuvo acompañado por el canciller Mario Lubetkin.
Orsi asistió a la asunción del nuevo presidente de Chile José Antonio Kast
