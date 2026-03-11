Hacete socio para acceder a este contenido

Política Orsi | Chile | presidente

Valparaíso

Orsi asistió a la asunción del nuevo presidente de Chile José Antonio Kast

El presidente de la República, Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin estuvieron presentes este miércoles en la transmisión del mando presidencial de Chile.

Orsi y Lubetkin en Chile en la asunción de José Antonio Kast.

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, estuvo presente este miércoles 11 de marzo en el acto oficial de transmisión del mando presidencial de la República de Chile que se celebró en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso, en el que asumió el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. Orsi estuvo acompañado por el canciller Mario Lubetkin.

Detalles de la ceremonia de asunción de Kast

En la ceremonia, Kast recibió la banda presidencial y la piocha de O'Higgins, símbolo de mando en ese país. En la ocasión, luego de la lectura del acta que proclamó al nuevo jefe de Estado, la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia, le tomó juramente al presidente electo.

Posteriormente, el mandatario saliente, Gabriel Boric, le entregó la banda presidencial a Núñez Urrutia, quien fue la encargada de investir a José Antonio Kast. Finalmente, Boric le colocó la piocha de O’Higgins, símbolo del mando en ese país.

Tras entonar el himno nacional de Chile, firmaron el acta de traspaso del mando. De esta forma, Kast se convirtió en el 35.° presidente de Chile, al asumir el Ejecutivo hasta el 11 de marzo de 2030.

Al finalizar la ceremonia, el presidente Orsi saludó al flamante jefe de Estado, a la primera dama María Pía Adriasola, y a la presidenta del Senado.

Más temprano, a su arribo al Congreso, Orsi intercambió un saludo con Boric, con quien había mantenido un intercambio protocolar en la noche del martes 10 de marzo, en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, sede de la Presidencia de esa nación.

