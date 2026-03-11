Orsi asistió a la asunción del nuevo presidente de Chile José Antonio Kast

Tras entonar el himno nacional de Chile, firmaron el acta de traspaso del mando. De esta forma, Kast se convirtió en el 35.° presidente de Chile, al asumir el Ejecutivo hasta el 11 de marzo de 2030.

Al finalizar la ceremonia, el presidente Orsi saludó al flamante jefe de Estado, a la primera dama María Pía Adriasola, y a la presidenta del Senado.

Más temprano, a su arribo al Congreso, Orsi intercambió un saludo con Boric, con quien había mantenido un intercambio protocolar en la noche del martes 10 de marzo, en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, sede de la Presidencia de esa nación.