Orsi recibe a delegación china encabezada por el viceprimer ministro del gigante asiático

"Han pasado distintos gobiernos y se ha seguido con la misma línea o una línea muy similar, que es profundizar y buscar la forma de avanzar en acuerdos con un país como China, que es nuestro principal comprador o uno de nuestros principales compradores", sostuvo Orsi.

Esta importancia se refleja en las cifras comerciales, ya que el gigante asiático fue en octubre el principal destino de las exportaciones de Uruguay, al adquirir el 23 % de sus ventas al exterior por un total de 245 millones de dólares.

Avances y el Mercosur

Al ser preguntado sobre la posibilidad de rubricar un acuerdo de libre comercio, el presidente Orsi indicó que la prioridad es avanzar en la integración, más allá de los nombres de los acuerdos, y remarcó la necesidad de hacerlo en conjunto con los otros países del Mercosur.

"Yo creo que se está avanzando en conjunto", enfatizó el presidente, y agregó: "Hay que avanzar cada vez más en un mundo que está complejo, donde la incertidumbre es lo que reina. Tenemos que profundizar y dejar líneas abiertas por si hay que destrabar algo o si hay que avanzar en otro nivel de acuerdos más profundos".

Cabe destacar que en marzo de este año, poco después de asumir su mandato (2025-2030), Orsi ya se había reunido en Montevideo con el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de la República Popular China, Han Jun, instancia en la que se dialogó sobre la agenda bilateral, las relaciones entre China y América Latina y el Caribe, y asuntos internacionales de interés común.