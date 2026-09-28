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Política

fue en suárez

Orsi recibió al presidente de la OCDE y destacó cooperación internacional

La reunión con Orsi se dio en el marco de la 11.ª Cumbre Ministerial del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe.

Orsi y el presidente de la OCDE en los jardines de Suárez.

Orsi y el presidente de la OCDE en los jardines de Suárez.

 Camilo Dos Santos / Presidencia
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi recibió este lunes en la residencia de Suárez al titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann. El encuentro se concretó en el marco de las actividades realizadas en Uruguay como sede de la 11.ª Cumbre Ministerial del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe.

Su visita representa una oportunidad para profundizar la cooperación internacional, intercambiar experiencias y avanzar en una agenda compartida de innovación, productividad y desarrollo”, expresó el presidente Orsi, tras la reunión.

Como parte de sus actividades en Uruguay, Cormann participó en la mañana de este lunes 28 en un panel sobre cooperación inversión y desarrollo, en Torre Ejecutiva, donde también expuso el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, y la vicepresidenta de Países e Integración Regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Anabel González.

Fortalezas de Uruguay

En su oratoria, Cormann dijo que “Uruguay ha construido fortalezas a las que muchos países aspiran”, como instituciones sólidas, estabilidad macroeconómica “y una capacidad poco común para sostener reformas a lo largo del tiempo”.

Destacó también que demostró un fuerte compromiso con la cooperación internacional y el aprendizaje entre pares.

Cumbre regional

La 11.ª Cumbre Ministerial del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe coincide con el décimo aniversario del Programa Regional de la OCDE, que es presidido por Uruguay y Costa Rica, en el período 2026-2029, correspondiente a su cuarto ciclo.

Los temas centrales del evento son la innovación inclusiva y la revolución de la inteligencia artificial, en el marco del eje Productividad del Programa Regional.

Este martes 29 se desarrollará la sesión pública de la cumbre, con altas autoridades nacionales, el secretario general de la OCDE, autoridades y representantes de alto nivel de América Latina y el Caribe, de los países miembros y socios de la OCDE.

Ese día y el miércoles 30 está prevista la realización de sesiones cerradas a nivel de autoridades y representantes de organismos y países de América Latina y el Caribe.

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