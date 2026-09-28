Orsi recibió al presidente de la OCDE y destacó cooperación internacional

Fortalezas de Uruguay

En su oratoria, Cormann dijo que “Uruguay ha construido fortalezas a las que muchos países aspiran”, como instituciones sólidas, estabilidad macroeconómica “y una capacidad poco común para sostener reformas a lo largo del tiempo”.

Destacó también que demostró un fuerte compromiso con la cooperación internacional y el aprendizaje entre pares.

Cumbre regional

La 11.ª Cumbre Ministerial del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe coincide con el décimo aniversario del Programa Regional de la OCDE, que es presidido por Uruguay y Costa Rica, en el período 2026-2029, correspondiente a su cuarto ciclo.

Los temas centrales del evento son la innovación inclusiva y la revolución de la inteligencia artificial, en el marco del eje Productividad del Programa Regional.

Este martes 29 se desarrollará la sesión pública de la cumbre, con altas autoridades nacionales, el secretario general de la OCDE, autoridades y representantes de alto nivel de América Latina y el Caribe, de los países miembros y socios de la OCDE.

Ese día y el miércoles 30 está prevista la realización de sesiones cerradas a nivel de autoridades y representantes de organismos y países de América Latina y el Caribe.