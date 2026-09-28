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Política Frente Amplio | edil |

Declaración

Frente Amplio exigió explicaciones al Partido Nacional por narco asesor de edil Gómez

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio reafirmó su compromiso con la transparencia y pidió una "explicación clara" a las autoridades del Partido Nacional.

Frente Amplio pidió explicaciones al Partido Nacional.

Frente Amplio pidió explicaciones al Partido Nacional.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

En una declaración emitida este lunes 28 de setiembre, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) se manifestó sobre el caso surgido en el marco de la Operación Trazador, con la confiscación de 265 kilos de drogas y la condena de Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista, Gonzalo Gómez.

La fuerza política mencionó que la Policía investiga el uso de una sucursal de una red de cobranzas y cambios, que presuntamente habría sido utilizada por el imputado para canalizar y blanquear dinero de origen ilícito mediante empresas constructoras".

Frente Amplio instó a investigar "a fondo"

En ese sentido, para el FA "es fundamental que las investigaciones del sistema de Justicia y los mecanismos de contralor posibiliten llegar al fondo del asunto con la finalidad de evitar la degradación de la calidad democrática".

"Los vínculos del caso con ámbitos políticos despertaron todas las alarmas de nuestra fuerza política, motivando así un plan de trabajo que nos permita abordar el tema con firmeza y responsabilidad", esgrimió el partido oficialista.

Desde el Secretariado Ejecutivo, reivindicaron que el FA "tiene un compromiso absoluto con la defensa de las instituciones públicas y la confiabilidad del sistema político en su conjunto".

Convocó a reuniones con todos los partidos

A tales efectos, convocó a una reunión de trabajo entre la bancada de ediles de la Junta Departamental de Montevideo, la bancada parlamentaria de diputados y senadores, la Presidencia del FA a nivel nacional y departamental.

"Entendemos imprescindible una reunión urgente de los partidos políticos con representación parlamentaria para impulsar iniciativas como la regulación y transparencia del financiamiento de los partidos políticos", expresó el FA.

Con respecto a las decisiones del Partido Nacional (PN) de las últimas horas, el FA reconoció que "avanzan en la dirección adecuada". No obstante, solicitaron a sus autoridades "una explicación clara y elocuente sobre el alcance de los hechos que tienen vinculación con un integrante de su directorio".

A su vez, solicitaron que la bancada del PN en la Junta Departamental de Montevideo "brinde explicaciones al cuerpo, despejando dudas sobre los hechos".

"Actuamos con la máxima responsabilidad que la ciudadanía nos exige, analizando en profundidad el alcance del hecho concreto, exigiendo transparencia y, sobre todo, impulsando las reformas de fondo que impidan que el crimen organizado condicione la política uruguaya", finalizó el FA en su declaración.

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