Frente Amplio exigió explicaciones al Partido Nacional por narco asesor de edil Gómez

"Los vínculos del caso con ámbitos políticos despertaron todas las alarmas de nuestra fuerza política, motivando así un plan de trabajo que nos permita abordar el tema con firmeza y responsabilidad", esgrimió el partido oficialista.

Desde el Secretariado Ejecutivo, reivindicaron que el FA "tiene un compromiso absoluto con la defensa de las instituciones públicas y la confiabilidad del sistema político en su conjunto".

Convocó a reuniones con todos los partidos

A tales efectos, convocó a una reunión de trabajo entre la bancada de ediles de la Junta Departamental de Montevideo, la bancada parlamentaria de diputados y senadores, la Presidencia del FA a nivel nacional y departamental.

"Entendemos imprescindible una reunión urgente de los partidos políticos con representación parlamentaria para impulsar iniciativas como la regulación y transparencia del financiamiento de los partidos políticos", expresó el FA.

Con respecto a las decisiones del Partido Nacional (PN) de las últimas horas, el FA reconoció que "avanzan en la dirección adecuada". No obstante, solicitaron a sus autoridades "una explicación clara y elocuente sobre el alcance de los hechos que tienen vinculación con un integrante de su directorio".

A su vez, solicitaron que la bancada del PN en la Junta Departamental de Montevideo "brinde explicaciones al cuerpo, despejando dudas sobre los hechos".

"Actuamos con la máxima responsabilidad que la ciudadanía nos exige, analizando en profundidad el alcance del hecho concreto, exigiendo transparencia y, sobre todo, impulsando las reformas de fondo que impidan que el crimen organizado condicione la política uruguaya", finalizó el FA en su declaración.