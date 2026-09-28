Vivienda entregó las primeras 28 casas del plan de regularización y relocalización en Piedras Blancas.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) dio un nuevo paso en el proceso de regularización y relocalización del barrio Piedras Blancas tras realizar este sábado 26 la entrega formal de llaves de las primeras 28 soluciones habitacionales de tres y cuatro dormitorios. Las familias adjudicatarias iniciarán el traslado a sus nuevos hogares entre el lunes 28 y el miércoles 30 de septiembre.
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La intervención integral alcanzará a un total de 617 hogares (1.952 personas) asentados en la zona. Durante el acto, la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, destacó que el acceso a un techo propio «constituye un punto de partida para el ejercicio de otros derechos» y subrayó la articulación entre los vecinos, el gobierno nacional y las autoridades departamentales.
Alcance territorial y obras en ejecución
El director de Integración Social y Urbana, Pablo Cresci, precisó que las viviendas entregadas forman parte de una planificación de mayor escala que engloba a familias provenientes de los núcleos habitacionales Potencia, CH52A, La Esperanza, Los Milagros I y II y Las Tres Gracias.
Actualmente, el proyecto mantiene en ejecución otras 100 viviendas, además de obras de infraestructura vial y desarrollo de espacios públicos en terrenos pertenecientes a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). El vicepresidente de la ANV, Gustavo Machado, adelantó que las tareas continuarán con la extensión de redes de saneamiento, trazado de calles y la construcción de nuevos bloques residenciales.
Coordinación interinstitucional con antecedentes desde 2012
Por parte de la Intendencia de Montevideo, la directora de Tierras y Hábitat, Alicia Rubini, repasó el proceso histórico de la zona, cuyos antecedentes de regularización se remontan al año 2012 con las primeras intervenciones del eje Santa María a Piedras Blancas a través del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB).
Rubini valoró los avances consolidados a la fecha, entre los que destacan la recuperación ambiental del borde del arroyo, la habilitación de la plaza pública del barrio y los distintos frentes de obras habitacionales desarrollados en conjunto.