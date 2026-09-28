Vivienda entregó las primeras 28 casas del plan de regularización y relocalización en Piedras Blancas.

Actualmente, el proyecto mantiene en ejecución otras 100 viviendas, además de obras de infraestructura vial y desarrollo de espacios públicos en terrenos pertenecientes a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). El vicepresidente de la ANV, Gustavo Machado, adelantó que las tareas continuarán con la extensión de redes de saneamiento, trazado de calles y la construcción de nuevos bloques residenciales.

Coordinación interinstitucional con antecedentes desde 2012

Por parte de la Intendencia de Montevideo, la directora de Tierras y Hábitat, Alicia Rubini, repasó el proceso histórico de la zona, cuyos antecedentes de regularización se remontan al año 2012 con las primeras intervenciones del eje Santa María a Piedras Blancas a través del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB).

Rubini valoró los avances consolidados a la fecha, entre los que destacan la recuperación ambiental del borde del arroyo, la habilitación de la plaza pública del barrio y los distintos frentes de obras habitacionales desarrollados en conjunto.