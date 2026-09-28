Zitarrosa, una huella imborrable en Milongas Extremas: "Es el cantor de la música uruguaya"

El espectáculo fue pensado en el marco de los 90 años del nacimiento del artista, pero sin convertir a Milongas Extremas en una simple banda de homenaje. “Le tenemos muchísimo respeto y muchísimo cariño a la obra de Alfredo y sentíamos que teníamos que hacerle el homenaje a los 90 años de su nacimiento sin perder la esencia de lo que es Milongas Extremas”.

La influencia de Zitarrosa y la elección del repertorio

Para Milongas Extremas, homenajear a Zitarrosa implica mucho más que interpretar sus canciones. Martínez lo definió como una referencia fundamental para entender la música uruguaya y, particularmente, la milonga.

“Alfredo es el cantor de la música uruguaya, de la milonga al menos”, sostuvo. Y agregó que su obra también tiene una fuerte relación con Montevideo y con las experiencias de quienes crecieron escuchando su música.

“Yo creo que es un referente del sentir, de cantar con el alma”, afirmó Martínez. Para el músico, esa manera de interpretar es una de las principales enseñanzas que Zitarrosa dejó y que también atraviesa la forma en que Milongas Extremas aborda sus canciones.

“Alfredo es un referente de cómo hay que sentir, aunque estés interpretando una canción. No siempre la canción es propia, sino que agarra una obra y la interpreta y te la explota la cara, básicamente”, expresó.

Respecto a cómo fue el proceso para elegir las canciones, Martínez lo calificó como “complicado” porque cada uno de los cinco integrantes tiene diferentes gustos musicales. “Hay muchas canciones que sí o sí tienen que estar adentro, pues son parte de nosotros, de lo que escuchamos y gracias a eso nos arrimamos a la milonga”, señaló. “De ahí vamos picoteando y algunos es todo votación. Es complicado, la verdad, esa elección de canciones es complicada”.

La llegada al Antel Arena

Para Milongas Extremas, llegar al Antel Arena representa además un paso en el crecimiento que la banda ha tenido a lo largo de los años. “Era como un desafío que tenía el grupo”, sostuvo Martínez.

Si bien la banda comenzó actuando en boliches, para el año 2012 dieron el salto a la Sala Zitarrosa. “Después de ahí fue como que le agarramos el gustito a actuar en teatro, que es muy distinto a los boliches porque hay otras oportunidades para hacer nuevas cosas”, contó.

Sobre la llegada a uno de los grandes recintos de nuestro país, Santiago Martínez contó que “queríamos hacer algo un poco más grande y se dio la oportunidad del Antel Arena y vamos para ahí con ganas y tranquilos con el espectáculo que hacemos”.