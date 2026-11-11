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Sociedad Soledad Barrera | años |

Inhabilitación

Madre de Soledad Barrera va por más y pretende 10 años de inhabilitación para Miralles

Madre de la pediatra Soledad Barrera, agradeció al presidente Yamandú Orsi por mantener la inhabilitación de cinco años para la anestesista.

Madre de Soledad Barrera pretende 10 años de inhabilitación.

Madre de Soledad Barrera pretende 10 años de inhabilitación.
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Por Redacción Caras y Caretas

Rosario Barrera, madre de la pediatra Soledad Barrera, agradeció al presidente Yamandú Orsi por mantener la inhabilitación de cinco años para la anestesista Inés Miralles, condenada por la muerte de su hija. Sin embargo, adelantó que continuará reclamando para que la sanción sea de diez años.

En entrevista con Puesta a Punto, Barrera dijo que la resolución del presidente cambió su opinión sobre él, aunque aseguró que todavía queda camino por recorrer.

“Veo que el hombre se puso la mano en el corazón y tengo que felicitarlo. Si en el día de hoy yo tuviera el teléfono del presidente, lo llamaría para felicitarlo y darle las gracias por haber tomado esa decisión, que para nosotros es muy importante”, expresó.

De todas formas, aclaró que la decisión no pone fin a su reclamo.

“Para mí esto es un granito de arena, no es una cosa que pueda decir: quedo recontenta. No, yo no quedo contenta, porque acá lo que estamos hablando es de destapar la verdad”, sostuvo.

Cuestiona los argumentos del MSP

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, había reducido de cinco a tres años la inhabilitación de Miralles, pero Orsi revirtió esa decisión tras un recurso presentado por la familia.

El MSP señaló que surgieron nuevos elementos para modificar la resolución. Sin embargo, Barrera aseguró que las pruebas ya estaban disponibles cuando se decidió reducir la sanción.

“Los elementos estuvieron siempre. ¿Cuál era el caso? Es que no se tomaron”, afirmó.

También cuestionó que la decisión de la ministra se hubiera apartado de lo recomendado por la Comisión de Salud Pública.

“A mí me asombra que pueda más una parte jurídica, como se dice, que una parte médica”, señaló.

Barrera contó además que la familia había entregado una carta al presidente, pero que nunca recibió una respuesta.

“Yo quiero los diez años”

Sobre el final de la entrevista, Rosario Barrera adelantó que continuará con su reclamo ante el Comité de Ética Médica.

“Esto es un principio del camino que vamos a transitar. Porque se mantuvieron los cinco años, pero yo voy a seguir por más años”, afirmó.

La madre de Soledad explicó que ya presentó una denuncia que se encuentra en estudio.

“Yo hice una denuncia ante el Comité de Ética Médica, por la cual yo voy por más años. Yo quiero los diez años que se inhabilita un título médico”, expresó.

“Se aceptó la denuncia y está cursando. Hay que esperar”, agregó.

La anestesista Inés Miralles fue condenada por homicidio culposo por la muerte de Soledad Barrera, ocurrida meses después de una operación de vesícula.

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