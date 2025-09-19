Otheguy: "El Uruguay no se merece tener un trabajador muerto cada 10 días"

Ante este panorama, la actual administración firmó un compromiso por la vida y la seguridad en el trabajo junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Otheguy detalló que el BSE asumió tres líneas de acción prioritarias. La primera es consolidar la excelencia en la atención hospitalaria. El Hospital del Banco de Seguros del Estado fue reacreditado internacionalmente por CARF en áreas como tratamiento del dolor, salud ocupacional e internación, lo que lo posiciona entre los mejores centros de rehabilitación del mundo. “No tenemos nada que envidiarle a los centros de países desarrollados”, subrayó.

La segunda línea de trabajo es la prevención. El BSE lanzó junto al MTSS, Presidencia y la OIT una campaña de bien público que pone el foco en reducir la siniestralidad laboral. “El Uruguay no se merece tener un trabajador muerto cada 10 días. Son cifras que debemos bajar, y la prevención es una de las prioridades de nuestra gestión”, remarcó Otheguy.

Embed - CAMPAÑA COMPROMISO NACIONAL POR LA VIDA

El tercer componente es la creación de un observatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El objetivo es integrar la información que hoy está dispersa en distintos organismos como ASSE, BPS y el propio MTSS. “Para que las políticas públicas sean eficientes, tienen que estar basadas en evidencia. Si no sabemos qué nos pasa, no podemos mejorar. El observatorio nos permitirá dar un salto cualitativo en el análisis y la prevención”, explicó.

Hoy el BSE atiende alrededor de 40.000 accidentes de trabajo al año. La meta de la institución y del gobierno es lograr una mejora sustantiva en materia de seguridad laboral al cierre de este período. “La vida de los trabajadores es un bien demasiado valioso para permitir que la desidia o la falta de control lo pongan en riesgo”, concluyó Otheguy.