Para Labat, Uruguay "no está maduro" para reducir la jornada laboral

"Tenemos que seguir trabajando, por ejemplo, en la flexibilidad de la semana laboral. Hoy hay un montón de empresas que sí quieren trabajar 40 horas semanales pero con horarios flexibles, y eso hoy no se puede. ¿Nos vamos a ir a una reducción? Uruguay no está maduro y los niveles de empleo y de salario no dan para esto", dijo Labat.