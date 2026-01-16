Parlamento autorizó el ingreso de un buque hospital de la Armada china

Críticas de la oposición

Pero el amplio consenso sobre el asunto no impidió que varios legisladores de la oposición expresaran algunas críticas a la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo.

El senador colorado Pedro Bordaberry dijo que “un barco de este tipo chino anduvo por Australia y fue acusado de hacer espionaje porque iba por arriba de los cables submarinos tomando información”. “Por el gobierno australiano fue acusado de esto”, remarcó. Por eso, Bordaberry llamó al Ministerio de Defensa Nacional a estar “muy atento”.

El diputado del PC Felipe Schipani dijo que su partido acompañó la autorización “para no entorpecer los vínculos diplomáticos con un país con el que tenemos relaciones”. Sin embargo, cuestionó: “Francamente, estamos votándole al gobierno un cheque en blanco, porque hay otros propósitos atrás de esta embarcación que va a pasar por nuestro puerto en Montevideo”.