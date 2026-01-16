Luego de discutir el tema y en cumplimiento del artículo 85 de la Constitución de la República, que establece que es competencia del Poder Legislativo “permitir o prohibir que entren tropas extranjeras” en el territorio nacional, el Parlamento dio luz verde el jueves al ingreso y la estadía del buque hospital Silk Road Ark de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China desde el 20 al 24 de enero.
Luz verde
Parlamento autorizó el ingreso de un buque hospital de la Armada china
La tripulación del buque chino consta de 378 efectivos y la entrada al puerto de Montevideo es exclusivamente técnico.