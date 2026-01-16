Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Luz verde

Parlamento autorizó el ingreso de un buque hospital de la Armada china

La tripulación del buque chino consta de 378 efectivos y la entrada al puerto de Montevideo es exclusivamente técnico.

El Parlamento autorizó el ingreso del buque hospital chino.
Luego de discutir el tema y en cumplimiento del artículo 85 de la Constitución de la República, que establece que es competencia del Poder Legislativo “permitir o prohibir que entren tropas extranjeras” en el territorio nacional, el Parlamento dio luz verde el jueves al ingreso y la estadía del buque hospital Silk Road Ark de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China desde el 20 al 24 de enero.

En la solicitud, remitida por el Poder Ejecutivo, se señala que la tripulación del buque chino consta de 378 efectivos y se apunta que el propósito de la entrada al puerto de Montevideo “es exclusivamente técnico, a los efectos de reabastecimiento, mantenimiento de equipos médicos y descanso de la tripulación”. Asimismo, el Poder Ejecutivo destaca en su mensaje que “la autorización a la solicitud cursada” por parte del Parlamento “permitirá demostrar voluntad de cooperación y compromiso por parte de nuestro Estado”.

El pedido del Poder Ejecutivo fue aprobado en ambas cámaras con los votos de todos los partidos políticos. En la Cámara de Senadores, la autorización contó con 27 votos a favor. En la Cámara de Diputados, en tanto, el permiso se aprobó con el apoyo de 86 legisladores del oficialismo y de la oposición; únicamente votaron en contra los diputados del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez, Federico Casaretto y Mercedes Long.

Críticas de la oposición

Pero el amplio consenso sobre el asunto no impidió que varios legisladores de la oposición expresaran algunas críticas a la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo.

El senador colorado Pedro Bordaberry dijo que “un barco de este tipo chino anduvo por Australia y fue acusado de hacer espionaje porque iba por arriba de los cables submarinos tomando información”. “Por el gobierno australiano fue acusado de esto”, remarcó. Por eso, Bordaberry llamó al Ministerio de Defensa Nacional a estar “muy atento”.

El diputado del PC Felipe Schipani dijo que su partido acompañó la autorización “para no entorpecer los vínculos diplomáticos con un país con el que tenemos relaciones”. Sin embargo, cuestionó: “Francamente, estamos votándole al gobierno un cheque en blanco, porque hay otros propósitos atrás de esta embarcación que va a pasar por nuestro puerto en Montevideo”.

