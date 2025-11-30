Parlamento habilita construcción de aeropuerto en Rocha con ampliación de concesión aérea

Aeropuerto con antecedentes

La iniciativa retoma antecedentes que datan de 2007, cuando la concesionaria del Aeropuerto de Carrasco, Puerta del Sur, analizó la viabilidad de una terminal en Rocha orientada inicialmente a jets privados. En distintas etapas, actores privados han mostrado interés en impulsar el proyecto, que se ha considerado como posible complemento del aeropuerto de Laguna del Sauce.

El intendente de Rocha ha sostenido que el aeropuerto no implicaría costos para el gobierno nacional, dado que su financiamiento quedaría en manos del concesionario. La aprobación parlamentaria ahora formaliza el marco que habilita esa modalidad, integrando la futura terminal a la red de aeropuertos concesionados.

Con la votación del Senado, el proyecto ingresa en una nueva etapa, en la que el desarrollo del aeropuerto dependerá de la ejecución prevista en la concesión ampliada. El departamento queda así a la espera de una infraestructura largamente discutida, ahora respaldada por la autorización expresa del Parlamento.