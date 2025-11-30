Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

AVANCE PARA EL TURISMO

Parlamento habilita construcción de aeropuerto en Rocha con ampliación de concesión aérea

La habilitación del aeropuerto fue aprobada por unanimidad y tiene como fundamento el desarrollo del turismo en esa zona del país.

Construirán aeropuerto en Rocha.

Construirán aeropuerto en Rocha.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El departamento de Rocha tendrá un aeropuerto tras la aprobación, el pasado miércoles, de un aditivo al Presupuesto Nacional que autoriza la extensión de la concesión del Aeropuerto de Laguna del Sauce. La decisión del Parlamento habilita a que la empresa concesionaria, Corporación América Airports, incorpore la construcción y operación de una terminal aérea en Rocha como parte de sus obligaciones.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el aditivo -27 votos en 27-, luego de un respaldo transversal de todas las bancadas. El texto, identificado como aditivo 288, amplía el alcance de la concesión vigente y permite que el nuevo aeropuerto quede integrado al sistema aeroportuario que gestiona el operador privado en Uruguay.

La autorización legislativa se sustenta en un proyecto que lleva varios años en discusión. En 2021, el intendente de Rocha planteó al Poder Ejecutivo la construcción de un aeropuerto privado, destacando su potencial para mejorar la infraestructura turística del departamento. La propuesta recibió en 2025 el apoyo del Ministerio de Turismo, que señaló la necesidad de fortalecer la conectividad aérea para acompañar el crecimiento del sector en la zona.

Aeropuerto con antecedentes

La iniciativa retoma antecedentes que datan de 2007, cuando la concesionaria del Aeropuerto de Carrasco, Puerta del Sur, analizó la viabilidad de una terminal en Rocha orientada inicialmente a jets privados. En distintas etapas, actores privados han mostrado interés en impulsar el proyecto, que se ha considerado como posible complemento del aeropuerto de Laguna del Sauce.

El intendente de Rocha ha sostenido que el aeropuerto no implicaría costos para el gobierno nacional, dado que su financiamiento quedaría en manos del concesionario. La aprobación parlamentaria ahora formaliza el marco que habilita esa modalidad, integrando la futura terminal a la red de aeropuertos concesionados.

Con la votación del Senado, el proyecto ingresa en una nueva etapa, en la que el desarrollo del aeropuerto dependerá de la ejecución prevista en la concesión ampliada. El departamento queda así a la espera de una infraestructura largamente discutida, ahora respaldada por la autorización expresa del Parlamento.

Dejá tu comentario

Te puede interesar