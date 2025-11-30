El departamento de Rocha tendrá un aeropuerto tras la aprobación, el pasado miércoles, de un aditivo al Presupuesto Nacional que autoriza la extensión de la concesión del Aeropuerto de Laguna del Sauce. La decisión del Parlamento habilita a que la empresa concesionaria, Corporación América Airports, incorpore la construcción y operación de una terminal aérea en Rocha como parte de sus obligaciones.
AVANCE PARA EL TURISMO
Parlamento habilita construcción de aeropuerto en Rocha con ampliación de concesión aérea
La habilitación del aeropuerto fue aprobada por unanimidad y tiene como fundamento el desarrollo del turismo en esa zona del país.