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Política vehículos eléctricos | Incentivos |

Acuerdo

Patente 2027: algunos vehículos sin aumento y para otros crean nuevas franjas

Para los vehículos nuevos a nafta y gasoil se mantiene la alícuota del 5% sobre el valor sin IVA; para los vehículos eléctricos las franjas irán del 3% al 5%.

Hubo acuerdo sobre la patente de rodados.

Hubo acuerdo sobre la patente de rodados.

 Gastón Britos/ FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

En el límite del plazo establecido, a última hora de este domingo, el Congreso de Intendentes alcanzó un acuerdo definitivo sobre los criterios y valores de la patente de rodados que regirán en todo el país a partir de 2027. La resolución se tomó en el marco de una sesión extraordinaria del plenario, tras intensas negociaciones a la interna del organismo para destrabar las diferencias en torno a la tributación de las distintas tecnologías automotrices.

Respecto a los vehículos con motor a combustión, los jefes departamentales resolvieron mantener sin cambios las alícuotas vigentes durante 2026 en todas sus categorías. De este modo, los autos nuevos a nafta o gasoil continuarán tributando el 5% sobre su valor de mercado sin IVA, mientras que para los vehículos usados posteriores al año 1992 la tasa seguirá fijada en el 4,5%.

Vehículos eléctricos

El principal punto de debate durante las deliberaciones estuvo centrado en el régimen aplicable a los vehículos eléctricos, los cuales hasta el 31 de diciembre de 2025 contaban con un esquema preferencial del 3% para unidades nuevas y del 2,25% para usadas. Ante la postura de los intendentes nacionalistas de conservar los valores para los vehículos a combustión pero incrementar la carga tributaria a los modelos eléctricos de alta gama, el plenario consensuó un nuevo sistema escalonado por valor de mercado.

Bajo el nuevo esquema acordado, la alícuota del 3% se mantendrá únicamente para aquellos vehículos eléctricos cuyo valor de mercado sin IVA sea inferior a los 19.000 dólares. Para las unidades eléctricas valuadas entre 19.000 y 25.000 dólares sin IVA se aplicará una nueva franja del 4%, mientras que los modelos que superen los 25.000 dólares pasarán a tributar el 5%, equiparándose así con los vehículos nuevos a combustión.

Desde el organismo departamental señalaron que este esquema escalonado para la movilidad eléctrica funcionará como un régimen de transición a lo largo de 2027. El objetivo trazado por los intendentes es avanzar hacia una convergencia tributaria que permita unificar definitivamente los valores de las patentes en el año 2028.

Incentivos

De forma complementaria, la resolución incorpora incentivos para ordenar el parque automotor nacional y fomentar la regularización fiscal. Durante los años 2027 y 2028 se implementará una campaña especial de reempadronamiento sin costo por el lapso de un mes, destinada a que los propietarios puedan registrar sus vehículos en el departamento donde efectivamente residen, dando así cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.456.

Tras el cierre de la sesión extraordinaria, el intendente de Florida y actual presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, destacó el consenso logrado por los gobiernos departamentales. A través de su cuenta en la red social X, el jerarca afirmó que la resolución adoptada “brinda previsibilidad y facilita a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones”.

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