Patente 2027: algunos vehículos sin aumento y para otros crean nuevas franjas

Bajo el nuevo esquema acordado, la alícuota del 3% se mantendrá únicamente para aquellos vehículos eléctricos cuyo valor de mercado sin IVA sea inferior a los 19.000 dólares. Para las unidades eléctricas valuadas entre 19.000 y 25.000 dólares sin IVA se aplicará una nueva franja del 4%, mientras que los modelos que superen los 25.000 dólares pasarán a tributar el 5%, equiparándose así con los vehículos nuevos a combustión.

Desde el organismo departamental señalaron que este esquema escalonado para la movilidad eléctrica funcionará como un régimen de transición a lo largo de 2027. El objetivo trazado por los intendentes es avanzar hacia una convergencia tributaria que permita unificar definitivamente los valores de las patentes en el año 2028.

Incentivos

De forma complementaria, la resolución incorpora incentivos para ordenar el parque automotor nacional y fomentar la regularización fiscal. Durante los años 2027 y 2028 se implementará una campaña especial de reempadronamiento sin costo por el lapso de un mes, destinada a que los propietarios puedan registrar sus vehículos en el departamento donde efectivamente residen, dando así cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.456.

Tras el cierre de la sesión extraordinaria, el intendente de Florida y actual presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, destacó el consenso logrado por los gobiernos departamentales. A través de su cuenta en la red social X, el jerarca afirmó que la resolución adoptada “brinda previsibilidad y facilita a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones”.