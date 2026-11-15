La ironía de Sebastián Da Silva: "Cristina Lustemberg actuó de acuerdo a la ética del Frente Amplio"

Sebastián Da Silva no dejó pasar la oportunidad. El senador del Partido Nacional recurrió a la ironía para apuntar contra el Frente Amplio después de que su presidente, Fernando Pereira, saliera públicamente a defender a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y asegurara que su actuación en el polémico caso de la anestesista Inés Miralles estuvo de acuerdo con «la ética del Frente Amplio».
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La frase de Fernando Pereira
La frase de Fernando Pereira, lejos de cerrar la controversia, terminó alimentando las críticas de la oposición, que cuestiona tanto la decisión original de la ministra como la respuesta política del gobierno ante un episodio que obligó al propio presidente de la República, Yamandú Orsi, a intervenir para corregirla.
El trasfondo es delicado. En octubre de 2025, Lustemberg resolvió reducir de cinco a tres años la inhabilitación profesional de Miralles, quien había sido condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera durante una intervención quirúrgica.
La decisión provocó el rechazo de la familia de la víctima, que presentó un recurso para revertir la rebaja de la sanción. Tras una nueva revisión jurídica, Orsi y Lustemberg firmaron una resolución que restableció los cinco años de inhabilitación que había dispuesto originalmente la Comisión Asesora del Ministerio de Salud Pública.
El propio presidente reconoció que el ministerio había sido «inducido a error» por los informes jurídicos que fundamentaron la resolución inicial. Una explicación que, sin embargo, no disipó las interrogantes sobre las responsabilidades políticas y administrativas de lo sucedido.
La defensa de Pereira a Lustemberg
En medio de la polémica, Pereira salió a respaldar sin matices a la ministra. El presidente del Frente Amplio calificó de «ruido de la derecha» el pedido de renuncia impulsado por el Partido Nacional y cuestionó que la oposición anunciara una interpelación después de que el gobierno hubiera restablecido la sanción original.
«Primero se le pedía a la ministra que cambiara la decisión, cuando la cambia la quieren interpelar. Es más para terapia que para el Parlamento», sostuvo.
Pero fue su afirmación sobre la ética frenteamplista la que quedó en el centro de la discusión. «La ministra actuó de acuerdo a la ética del Frente Amplio, a nuestro compromiso con la gente, e incluso a la forma de hacer política que tiene el partido, que no tiene ningún problema en corregir si hay algo que no se adecuó a la norma», expresó.
Pereira también reivindicó la posibilidad de corregir decisiones cuando se advierte que no se ajustan a la normativa y aseguró que el gobierno y el Frente Amplio mantienen un «respaldo absoluto» a Lustemberg.
Desde la oposición, en cambio, la rectificación presidencial es precisamente uno de los argumentos para reclamar explicaciones. El Partido Nacional resolvió promover una interpelación a la ministra en la Cámara de Diputados, que estará a cargo del legislador Federico Casaretto y fue fijada para el 24 de noviembre.
Los nacionalistas entienden que la marcha atrás del gobierno confirma la gravedad de la decisión original y reclaman que se esclarezca cómo se llegó a reducir una sanción de esa naturaleza.