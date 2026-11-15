Incautan en Paraguay otro avión del Grupo Vázquez; hizo seis vuelos a Uruguay

La aeronave figura a nombre de un fideicomiso corporativo (Aerotrust Services Corp Trustee) desde junio de 2026.

Avión usado por titular de la Conmebol

Sin embargo, registros oficiales confirman que la aeronave era utilizada constantemente por el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez Wilson Smith, y su familia; así como también por el CEO de Ueno Bank, Miguel Vázquez.

ABC accedió a la lista de pasajeros de uno de los viajes realizados por la aeronave ahora incautada, donde figuran Alejandro Domínguez y otros miembros de su familia. Se trata del viaje que realizó el titular de la Conmebol a Estados Unidos, para el Mundial de Fútbol 2026.

Con el avión incautado este domingo, ya suman tres las aeronaves del Grupo Vázquez que están bajo mira del Ministerio Público. El segundo avión fue incautado el pasado viernes 6 de noviembre, también en la ciudad de Luque, específicamente en el hangar Hasc Aviación SA. El vehículo aéreo está registrado a nombre del Grupo Vázquez SA y es un Beechcraft B55, con matrícula ZP-TLG, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).