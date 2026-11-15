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Mundo

escándalo ueno bank

Incautan en Paraguay otro avión del Grupo Vázquez; hizo seis vuelos a Uruguay

Se trata del tercer avión incautado por la Fiscalía en el marco de la investigación por la quiebra del Ueno Bank.

El tercer avión incautado en Paraguay.

El tercer avión incautado en Paraguay.

 Imagen tomada de Ultima Hora
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Por Redacción Caras y Caretas

La Fiscalía de Paraguay incautó es domingo un nuevo avión propiedad, en un 50%, del Grupo Vázquez (ueno bank) y el 50% restante a Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol). Se trata de un jet Gulfstream Aerospace G-IV, con matrícula N7DK y número de serie 1260, fabricado en Estados Unidos en 1995.

Ese avión registra varios vuelos a Uruguay este año, según indica el periodista Eduardo Preve en su cuenta de X.

Según informa el diario ABC de Asunción, la aeronave incautada está a nombre de una de las empresas vinculadas al Grupo Vázquez. Sin embargo, según registros a los que accedió ABC confirman que el avión fue utilizado en varias ocasiones por el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez y su familia.

La aeronave figura a nombre de un fideicomiso corporativo (Aerotrust Services Corp Trustee) desde junio de 2026.

Avión usado por titular de la Conmebol

Sin embargo, registros oficiales confirman que la aeronave era utilizada constantemente por el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez Wilson Smith, y su familia; así como también por el CEO de Ueno Bank, Miguel Vázquez.

ABC accedió a la lista de pasajeros de uno de los viajes realizados por la aeronave ahora incautada, donde figuran Alejandro Domínguez y otros miembros de su familia. Se trata del viaje que realizó el titular de la Conmebol a Estados Unidos, para el Mundial de Fútbol 2026.

Con el avión incautado este domingo, ya suman tres las aeronaves del Grupo Vázquez que están bajo mira del Ministerio Público. El segundo avión fue incautado el pasado viernes 6 de noviembre, también en la ciudad de Luque, específicamente en el hangar Hasc Aviación SA. El vehículo aéreo está registrado a nombre del Grupo Vázquez SA y es un Beechcraft B55, con matrícula ZP-TLG, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

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