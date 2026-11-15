Orsi participa en foro económico en España con la idea de apuntalar inversión de Solaria

En el foro

La agenda del mandatario tiene como punto central su intervención este lunes 16 en un desayuno informativo del Fórum Europa, un espacio de debate de referencia organizado por Nueva Economía Fórum que cuenta, entre sus patrocinadores, con Solaria.

Esta visita oficial se produce exactamente un mes después de que el gobierno uruguayo y la compañía española suscribieran, el pasado 14 de octubre, un acuerdo estratégico para el desarrollo de un ambicioso parque tecnológico de centros de datos de hasta 500 megavatios de capacidad, el cual operará bajo el régimen de zona franca. El desembolso total anunciado por Solaria asciende a los U$S 5.700 millones, una cifra sin precedentes en Uruguay que consolidará la infraestructura digital y energética de la nación en los próximos años.