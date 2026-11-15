Orsi participa en foro económico en España con la idea de apuntalar inversión de Solaria

El presidente Yamandú Orsi se encuentra en Madrid para participar este lunes 16 de noviembre de un foro económico organizado, entre otros, por la multinacional español a Solaria, la misma que promete invertir en el país U$S 5.700 millones para la construcción de un data center y un parque fotovoltaico.
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Durante su primer día en la capital española, el mandatario se reunió este domingo con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el marco de una visita al estadio Santiago Bernabéu. Pérez recibió a Orsi en el palco de honor del estadio y le entregó dos obsequios: una camiseta personalizada del Real Madrid y una réplica en plata del Santiago Bernabéu.
Una vez finalizado el encuentro, Orsi publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció la invitación y definió al Real Madrid como "una institución modelo a nivel mundial que tuvo a muchos uruguayos en su filas". Agregó que el presidente del club lo recibió en su "mítico estadio" y que ambos pudieron conversar "sobre su historia y su gestión". "Gracias", concluyó.
En el foro
La agenda del mandatario tiene como punto central su intervención este lunes 16 en un desayuno informativo del Fórum Europa, un espacio de debate de referencia organizado por Nueva Economía Fórum que cuenta, entre sus patrocinadores, con Solaria.
Esta visita oficial se produce exactamente un mes después de que el gobierno uruguayo y la compañía española suscribieran, el pasado 14 de octubre, un acuerdo estratégico para el desarrollo de un ambicioso parque tecnológico de centros de datos de hasta 500 megavatios de capacidad, el cual operará bajo el régimen de zona franca. El desembolso total anunciado por Solaria asciende a los U$S 5.700 millones, una cifra sin precedentes en Uruguay que consolidará la infraestructura digital y energética de la nación en los próximos años.