Peñarol quiso, pero no pudo. Empató 1-1 en su visita a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini por la 14ª fecha del Torneo Clausura. Con este resultado no pudo asegurar el primer puesto de la Tabla Anual. Sigue primero, ahora con 66 puntos. Le siguen City Torque con 64 y Deportivo Maldonado con 63. Faltan tres puntos por disputar.
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Quiso pero no pudo: Peñarol fue por la Anual ante Defensor pero el empate lo hace esperar
Faltando una fecha para terminar el Torneo Clausura, Peñarol debe esperar por la Tabla Anual; está obligado a ganar el fin de semana que viene.