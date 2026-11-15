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Deportes Club Atlético Peñarol | Defensor Sporting | Tabla Anual

torneo clausura

Quiso pero no pudo: Peñarol fue por la Anual ante Defensor pero el empate lo hace esperar

Faltando una fecha para terminar el Torneo Clausura, Peñarol debe esperar por la Tabla Anual; está obligado a ganar el fin de semana que viene.

Peñarol quiere la Anual.

Peñarol quiere la Anual.

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Por Redacción Caras y Caretas

Peñarol quiso, pero no pudo. Empató 1-1 en su visita a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini por la 14ª fecha del Torneo Clausura. Con este resultado no pudo asegurar el primer puesto de la Tabla Anual. Sigue primero, ahora con 66 puntos. Le siguen City Torque con 64 y Deportivo Maldonado con 63. Faltan tres puntos por disputar.

Para el aurinegro convirtió Roberto Fernández a los 72 minutos de juego, pero ya pasada la hora, en el tiempo adicional, Xavier Biscayzacú empató para el tuerto y dejó al mirasol esperando.

DEFENSOR:

Kevin Dawson; Geanfranco Rodríguez, Guillermo de los Santos, Mateo Caballero y Axel Frugone; Germán Barrios y Erico Cuello; Lucas Agazzi, Nicolás Wunsch y Alan Torterolo; y Lautaro Navarro.

DT: Andrés Rodríguez, entrenador interino

PEÑAROL:

Sebastián Britos; Ignacio Alegre, Lucas Ferreira, Germán Pezzella y Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eduardo Darias y Leandro Umpiérrez; Matías Arezo y Abel Hernández.

DT: Diego Aguirre

Jueces: Javier Burgos acompañado de los asistentes Carlos Barreiro y Juan Álvarez y del cuarto juez Federico Arman. Antonio Gacía y Richard Trinidad estarán en el VAR.

Cancha: Estadio Luis Franzini

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