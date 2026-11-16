Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Orsi | Pedro Sánchez |

Madrid

Orsi se reúne este lunes con Pedro Sánchez a pocos días de las elecciones en España

El encuentro bilateral tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa consolidando un espacio de diálogo de alto nivel entre ambos mandatarios.

Orsi se reúne este lunes con Pedro Sánchez.

Orsi se reúne este lunes con Pedro Sánchez.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de su visita a España, el presidente de la República, Yamandú Orsi, mantendrá este lunes una reunión bilateral con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Según confirmaron fuentes de la Presidencia , el encuentro tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa a las 13:45 horas de España (9:45 horas de Uruguay), consolidando un espacio de diálogo de alto nivel entre ambos mandatarios.

La jornada de Orsi en la capital española comenzará a primera hora con una destacada participación en el ámbito económico y empresarial. A partir de las 9:00 horas de Madrid (5:00 de la madrugada en Uruguay), el jefe de Estado uruguayo será el orador principal en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el emblemático hotel Mandarin Oriental Ritz. La disertación, permitirá al mandatario presentar la visión estratégica y el clima de negocios de Uruguay ante líderes institucionales y representantes del sector privado europeo.

El foro cuenta con el mecenazgo del grupo de salud Asisa y de Solaria, la compañía española de energía fotovoltaica y medioambiente que recientemente cobró protagonismo en la agenda bilateral. Días atrás, Solaria firmó un memorándum de entendimiento con el Estado uruguayo para el desarrollo de dos centros de datos y un parque fotovoltaico, un proyecto estratégico cuya inversión estimada asciende a los 5.700 millones de dólares. Fundado en el año 2000 y presidido actualmente por José Luis Rodríguez García, Nueva Economía Fórum se posiciona como uno de los principales espacios de debate y encuentro entre la sociedad civil, las instituciones públicas y el mundo empresarial en Europa.

Orsi y Sánchez

El encuentro entre Orsi y Sánchez se produce en un contexto político de particular intensidad en España. El mandatario español recibe a su par uruguayo en plena recta final de la campaña electoral de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre, una instancia en la que los últimos sondeos de opinión proyectan un escenario adverso para el oficialismo. En esta misma jornada, y horas antes de recibir a Orsi, Pedro Sánchez mantendrá también una reunión bilateral por separado con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La presencia de líderes progresistas de América del Sur en Madrid adquiere una relevancia especial para el comando del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que busca capitalizar el impulso internacional para afrontar el tramo decisivo hacia las urnas. En ese sentido, además de la reunión institucional, está previsto que Lula da Silva —quien recientemente obtuvo su reelección presidencial en una histórica segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro— participe en un acto político junto a Sánchez, sumando su respaldo al igual que las referencias del oficialismo español a la reciente derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos.

Con esta agenda que combina la diplomacia presidencial, la atracción de inversiones de gran escala en tecnología y energías renovables, y el intercambio con los principales actores económicos de España, el presidente Yamandú Orsi cerrará su gira oficial en territorio español este martes, retornando posteriormente a Montevideo.

Temas

Te puede interesar