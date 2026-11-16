Orsi se reúne este lunes con Pedro Sánchez a pocos días de las elecciones en España

Orsi y Sánchez

El encuentro entre Orsi y Sánchez se produce en un contexto político de particular intensidad en España. El mandatario español recibe a su par uruguayo en plena recta final de la campaña electoral de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre, una instancia en la que los últimos sondeos de opinión proyectan un escenario adverso para el oficialismo. En esta misma jornada, y horas antes de recibir a Orsi, Pedro Sánchez mantendrá también una reunión bilateral por separado con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La presencia de líderes progresistas de América del Sur en Madrid adquiere una relevancia especial para el comando del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que busca capitalizar el impulso internacional para afrontar el tramo decisivo hacia las urnas. En ese sentido, además de la reunión institucional, está previsto que Lula da Silva —quien recientemente obtuvo su reelección presidencial en una histórica segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro— participe en un acto político junto a Sánchez, sumando su respaldo al igual que las referencias del oficialismo español a la reciente derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos.

Con esta agenda que combina la diplomacia presidencial, la atracción de inversiones de gran escala en tecnología y energías renovables, y el intercambio con los principales actores económicos de España, el presidente Yamandú Orsi cerrará su gira oficial en territorio español este martes, retornando posteriormente a Montevideo.