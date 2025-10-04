Pedido de venia para Argimón y Ache llegó al Parlamento y se votará en el Senado

El recorrido de Ache

Con respecto a Ache, el currículum vitae enviado por el Poder Ejecutivo menciona su rol como subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, como miembro titular del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y en la prosecretaría de Derechos Humanos. También, destaca su experiencia en el ámbito privado como abogada y a nivel académico en materia de Derecho Internacional Público.

El Poder Ejecutivo considera que sus competencias la hacen idónea para asumir la responsabilidad de representar a Uruguay en Portugal como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria.

Ache fue número dos de Ernesto Talvi en el Ministerio de Relaciones Exteriores y continuó bajo Francisco Bustillo, hasta renunciar tras la polémica por el pasaporte entregado en Dubái al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Al conocerse las designaciones de Argimón y Ache se dieron cuestionamientos tanto en la interna del Partido Nacional como del Partido Colorado.

Ahora, la Cámara de Senadores donde el Frente Amplio tiene mayoría, deberá aprobar las venias para confirmar la designación de ambas.