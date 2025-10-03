Cancillería inició sumario a Bustillo y Mata por pasaporte al narco Marset

Deciden sumario

Según informó la diaria, la decisión de iniciar el sumario administrativo contra Bustillo y Mata fue tomada por el canciller Mario Lubetkin. Esto ocurrió luego de que una investigación interna detectara "elementos" para señalarlos como "presuntos responsables" de "hechos irregulares" durante la gestión anterior.

Estos hechos se remontan a octubre de 2023, cuando la exvicecanciller Carolina Ache denunció ante Fiscalía que el exasesor presidencial Roberto Lafluf había destruido un documento en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La investigación administrativa posterior determinó que, el 25 de noviembre de 2022, fue el jerarca Mata quien trasladó esa documentación a la Torre Ejecutiva y se la entregó a Lafluf antes del mediodía. En su declaración, Mata atribuyó esta acción a una instrucción directa del entonces canciller Francisco Bustillo.

Servicio Civil

El proceso sumario administrativo contra Bustillo y Mata será llevado a cabo por dos funcionarias de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

En paralelo a esta acción, Lubetkin entregó este jueves al fiscal Alejandro Machado los resultados de la investigación administrativa. Machado es el fiscal de Delitos Económicos y Complejos que lleva la causa penal por la posible destrucción de documentos públicos en la Torre Ejecutiva.

Tras analizar esta información, el fiscal Machado citará a declarar a varias personas involucradas.