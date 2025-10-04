Peñarol confirmó la grave lesión de Terans que se pierde el resto de la temporada

Según informaron fuentes mirasoles el mediapunta tendrá para tres meses de recuperación y no será operado. Durante las primeras seis semanas, el jugador tendrá una bota para inmovilizar la zona; luego, serán cuatro o cinco semanas más las que necesitará el futbolista para continuar recuperándose.

Se extenderá la cesión por la recuperación

Los estudios realizados confirmaron el diagnóstico que se preveía acerca de la situación sanitaria de Terans, que sufrió la lesión en el entrenamiento del miércoles.

El jugador de 31 años cerró su temporada con 29 encuentros disputados y siete goles convertidos. Si bien su préstamo en Fluminense es hasta diciembre, naturalmente se extendería la cesión para que continúe su recuperación en el club carbonero.