Peñarol confirmó la grave lesión de Terans que se pierde el resto de la temporada

El líder del Torneo Clausura, Peñarol se prepara para visitar este domingo a Danubio en Jardines del Hipódromo por la fecha del certamen.
Para este partido y el resto de la temporada, el conjunto que dirige Diego Aguirre pierde una pieza importante, ya que si bien no era titular, era una carta de recambio que le daba cosas interesantes al entrenador.
En definitiva, Peñarol confirmó oficialmente este viernes en sus redes sociales que David Terans sufrió una lesión parcial del tendón de Aquiles izquierdo, por la que será baja en el equipo aurinegro durante lo que resta del año.
Según informaron fuentes mirasoles el mediapunta tendrá para tres meses de recuperación y no será operado. Durante las primeras seis semanas, el jugador tendrá una bota para inmovilizar la zona; luego, serán cuatro o cinco semanas más las que necesitará el futbolista para continuar recuperándose.
Se extenderá la cesión por la recuperación
Los estudios realizados confirmaron el diagnóstico que se preveía acerca de la situación sanitaria de Terans, que sufrió la lesión en el entrenamiento del miércoles.
El jugador de 31 años cerró su temporada con 29 encuentros disputados y siete goles convertidos. Si bien su préstamo en Fluminense es hasta diciembre, naturalmente se extendería la cesión para que continúe su recuperación en el club carbonero.