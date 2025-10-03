"Botón de Alerta": Policía y Cutcsa presentaron dispositivo para coordinación en materia de seguridad

Negro subrayó que la seguridad requiere de la colaboración de todos los sectores de la sociedad. “Acá tenemos que involucrar todos los sectores: empresariales, sindicatos, organizaciones civiles y empresas del Estado. Todos debemos participar de manera conjunta para dar una respuesta distinta a la que hemos dado hasta ahora, que sabemos no ha sido suficiente. No vamos a ser más de lo mismo”, afirmó.

Negro: "La importancia de estar presentes en el territorio"

El secretario de Estado enfatizó la importancia de estar presentes en el territorio, junto a la ciudadanía, desplegando el profesionalismo policial y sumando los avances tecnológicos disponibles. En este sentido, destacó la inversión en sistemas como tótems en lugares públicos para realizar denuncias de forma ágil y amigable, terminales de autogestión para facilitar la denuncia ciudadana, arcos o pórticos de lectura de matrículas con software analítico, inicialmente en la zona metropolitana y luego en todo el país.

El Ministro expresó su confianza en el trabajo policial y destacó el avance en la investigación de los hechos ocurridos recientemente.

Para finalizar agradeció la contribución de la empresa a la seguridad del país y señaló: “Vamos a estar juntos y a trabajar con nuestros sistemas de vigilancia electrónica en favor de la seguridad de los ciudadanos”.

Salgado destacó "monitoreo simultáneo" de la Policía

Por su parte, el Presidente de Cutcsa, Juan Salgado, agradeció al Ministerio del Interior la colaboración y el compromiso para el cumplimiento de este objetivo. Además, mencionó que esta tecnología no es solo para dar aviso de un delito, sino que también es para la seguridad vial, solicitar ambulancia o dar aviso a bomberos ante la situación de riesgo.

“Le va a permitir a nuestra central, a nuestro centro de monitoreo, no solo comunicarse y esperar a escuchar algo del conductor, sino que va a estar viendo todo el evento, todo lo que está pasando y que puede tomar medidas, o puede informar a la policía, o puede informar a quien actúe”, expresó Salgado.

En el cierre, Juan Fazio, representante de los trabajadores de la empresa Cutcsa, expresó: “estos procesos lo que hacen es darle seguridad al trabajador en su día a día, y a su vez es una garantía y una seguridad para todos los que son usuarios del transporte, sobre todo la población de Montevideo”, resaltó, además, el compromiso de todas las partes para la implementación de nuevas tecnologías.