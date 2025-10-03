Hacete socio para acceder a este contenido

Así no

Avanzó para pegarle: revelan la situación de Humberto De Vargas y confirman su desvinculación

Luego de la agresión de Humberto De Vargas contra otro periodista, fueron anunciadas las medidas que se tomaron contra él y revelaron cómo se encuentra.

 Captura de pantalla
Un día después del violento cruce entre el comunicador Humberto de Vargas y el sindicalista Gustavo Ricci en el programa Hacemos lo que Podemos, el conductor Richard Galeano habló en un extenso descargo donde confirmó la desvinculación de De Vargas del canal.

"Lo que pasó ayer no estuvo bueno. No aportó nada", comenzó Galeano, detallando cómo la discusión escaló rápidamente a niveles inaceptables. Si bien la confrontación inició con cierto tinte de entretenimiento, hubo un punto de inflexión. El conflicto se agravó cuando De Vargas "le dijo en reiteradas oportunidades 'pelotudo'" a Ricci y lo increpó repetidamente sobre su trabajo, tildándolo implícitamente de "vago".

La tensión que detonó la agresión física

Galeano relató el momento de máxima tensión, que ocurrió cuando De Vargas le preguntó a Ricci si pensaba que se iba a "cagar", y el dirigente sindical retrucó: "Estás haciendo preguntas pelotudas y de cagón".

Según Galeano, esta afirmación tocó una "fibra" del comunicador, quien enseguida "montó en cólera". Fue en ese instante que De Vargas avanzó para pegarle a Ricci: "se saca los lentes y va..."

La transmisión debió ser interrumpida de inmediato. Fuera del aire, el equipo intentó separarlos: "Se levantó Mauro (Imbríaco, el productor) y trató de parar a Humberto. Yo lo corrí a Ricci contra la pared. Ricci decidió irse", reveló el conductor.

La decisión del canal: "La agresión física es el límite"

Tras el altercado, Galeano se quedó a solas con De Vargas. El comunicador reconoció su error, disculpándose y justificando su reacción como algo "de barrio" y un "bochorno". Sin embargo, Galeano concluyó que De Vargas había "provocado lo que pasó".

La determinación de apartar al comunicador se tomó después de una conversación privada:

"Le dije que lo mejor luego de lo que sucedió ayer es que deje de formar parte de Undertake Media. Ese es el límite. Una cosa es el entretenimiento, [...] pero la agresión física entre dos personas que forman parte del canal es el límite," afirmó Galeano.

La situación de Humberto De Vargas

Galeano aclaró que la desvinculación se dio "en los mejores términos" y que De Vargas, quien ahora decidió aislarse temporalmente y no hablará con la prensa, "me entendió perfectamente" la decisión. "Me dijo que no había dormido bien y que las últimas horas no la había pasado bien. Empezó a caer con la cantidad de mensajes que le llegaron” además contó que "Lo llamaron de todos lados y me dijo que no va a hablar con nadie. La semana que viene nos vamos a juntar" explicó el conductor.

